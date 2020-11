Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp di Valencia 2020

La classifica della Motogp per il mondiale piloti, alla vigilia del Gran premio di Valencia 2020, penultimo appuntamento del campionato del mondo, ci racconta di un Joan Mir leader incontrastato, pronto a fare suo il primo titolo iridato in carriera. Lo spagnolo della Suzuki è davvero a un passo dal sogno: dopo anche il successo strappato sulle medesime curve solo sette giorni fa per il Gp d’Europa, il pilota maiorchino è pronto a salire sul gradino più alto ed entrare nel novero dei campioni del mondo. La matematica dopo tutto è dalla sua parte: alla vigilia del Gran premio di Valencia 2020, penultima prova del mondiale, a Mir, leader della classifica della Motogp con ben 162 punti, basterebbe di fatto mantenere un gap di almeno 26 lunghezze sui primi avversari per vincere. Le combinazioni allora al traguardo della prova spagnola sono innumerevoli: quel che è certo è che oggi Mir si gioca il primo match point per fare suo il titolo mondiale e sarà bene che lo spagnolo conservi il suo sangue freddo fino all’ultimo.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL LEADER

Con Mir leader del campionato con ben 162 punti, pare che ormai il titolo sia cosa sua: pure la classifica della Motogp per il Mondiale piloti, ci riporta, a debita distanza tanti altri nomi, che oggi faranno di tutto per mettersi in mostra. Lista alla mano troviamo infatti ben due piloti che si contendono il secondo miglior piazzamento, e dunque Fabio Quartararo e Alex Rins, che pure vantano entrambi 125 punti: distante poi solo 4 lunghezze l’alfiere della Yamaha Maverick Vinales. Hanno invece abbandonato il sogno di vincere il titolo (ma non l’ambizione a scalare il più possibile la vetta della classifica della Motogp) due azzurri, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, rispettivamente al quinto e sesto gradino, con 117 punti messi da parte. Alle loro spalle ecco che poi completano la top ten per il mondiale piloti Pol Espargaro e Takaaki Nakagami, ben vicini l’uno con l’altro e con a tabella rispettivamente 106 e 105 punti: Miller e Oliveira chiudono la lista con 92 e 90 punti a testa. Vediamo dunque subito che solo alla top ten, sono tanti i duelli ravvicinati ancora in corso: se dunque il titolo andrà (incrociamo le dota) a Mir, pure nella classifica della Motogp per il mondiale piloti attendiamo altri grandi colpi di scena nel Gp di Valencia 2020.

CLASSIFICA MOTOGP: MONDIALE PILOTI

1. Joan Mir (Suzuki) 162

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 125

3. Maverick Vinales (Yamaha) 121

4. Alex Rins (Suzuki) 120

5. Franco Morbidelli (Yamaha) 117

5. Andrea Dovizioso (Ducati) 117

7. Pol Espargaro (KTM) 106

8. Takaaki Nakagami (Honda) 105

9. Jack Miller (Ducati) 92

10. Miguel Oliveira (KTM) 90

11. Danilo Petrucci (Ducati) 77

12. Brad Binder (KTM) 76

13. Johann Zarco (Ducati) 72

14. Alex Marquez (Honda) 67

15. Valentino Rossi (Yamaha) 58

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 42

17. Iker Lecuona (KTM) 27

18. Aleix Espargaro (Aprilia) 27

19. Cal Crutchlow (Honda) 26

20. Stefan Bradl (Honda) 16

21. Bradley Smith (Aprilia) 12

22. Tito Rabat (Ducati) 10

23. Michele Pirro (Ducati) 4



