Classifica MotoGp/ Mondiale piloti aspettando il Gp Portogallo 2021 (Algarve)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP PORTOGALLO 2021

La classifica MotoGp che andiamo ad analizzare ci introduce al Gp Portogallo 2021: sul circuito dell’Algarve, la regione a Sud del Paese, avremo una situazione ancora tutta in divenire e, possiamo dirlo subito, ci sarà il grande ritorno di Marc Marquez che ha saltato tutta la stagione scorsa e le prime due gare del 2021. Tuttavia con il pluricampione del mondo devono tutti fare i conti: questo anche perché, esattamente come era accaduto l’anno scorso, la sua assenza ha aperto una grande bagarre con tantissimi piloti che si possono giocare il titolo, e perché non conoscendo le sue reali condizioni non possiamo non dire che il favorito sia ancora lui.

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti, Zarco in testa dopo le prime due gare!

Per ora, comunque, in testa alla classifica MotoGp troviamo Johann Zarco: il francese sta facendo volare la sua Pramac e con due secondi posti si è piazzato davanti ai due vincitori di Gp stagionali, vale a dire Fabio Quartararo e Maverick Vinales che, entrambi a quota 36 punti, inseguono con 4 lunghezze di distanza portando le Yamaha ufficiali sul podio virtuale. Poi un italiano, Francesco Bagnaia che con qualche errore in meno nel Gp Doha potrebbe avere qualche punticino in più; via via tutti gli altri, ma davvero è complesso dire oggi come possa evolvere la situazione visto che si è corso troppo poco.

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Vinales leader, Rossi attardato (Gp Qatar)

CLASSIFICA MOTOGP: GLI ATTARDATI

Detto allora dei primi, nella classifica MotoGp in vista del Gp Portogallo 2021 bisogna anche parlare di chi è attardato: sicuramente Joan Mir, il campione del mondo in carica che fino a questo momento non è andato oltre il quarto posto e ha soltanto 22 punti, trovandosi a -18 dalla vetta. Poi, il compagno di Suzuki Alex Rins: anche l’anno scorso lo spagnolo era partito male per poi riuscire a risalire la corrente nelle ultime gare, questa volta potrebbe accadere lo stesso ma fino a questo momento nemmeno lui ha mai visto il podio, e ha 23 punti. Spicca sicuramente anche il nono posto di Jack Miller, che l’anno scorso era stato grande protagonista in avvio ma che adesso ha pagato dazio, per ben due volte, e in maniera netta, da Pecco Bagnaia che come lui guida la Ducati ufficiale. Un discorso a parte lo meritano Pol Espargarò, tecnicamente seconda guida della Honda Repsol aspettando Marquez, e le Yamaha Petronas: staremo a vedere allora in che modo cambierà la classifica MotoGp qui in Algarve, non vediamo l’ora di scoprirlo…

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti: Morbidelli a -13 da Mir, Dovizioso chiude quarto

CLASSIFICA MOTOGP

1. Johann Zarco (Ducati) 40

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 36

3. Maverick Vinales (Yamaha) 36

4. Francesco Bagnaia (Ducati) 26

5. Alex Rins (Suzuki) 23

6. Joan Mir (Suzuki) 22

7. Jorge Martin (Ducati) 17

8. Aleix Espargarò (Aprilia) 15

9. Jack Miller (Ducati) 14

10. Pol Espargarò (Honda) 11

11. Enea Bastianini (Ducati) 11

12. Brad Binder (KTM) 10

13. Stefan Bradl (Honda) 7

14. Valentino Rossi (Yamaha) 4

15. Franco Morbidelli (Yamaha) 4

16. Miguel Oliveira (KTM) 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA