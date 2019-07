Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla, un sogno? (15^ Tappa)

Julian Alaphilippe sempre in maglia gialla, la classifica del Tour de France 2019 si fa sempre più intrigante dopo il tappone del Tourmalet che ha bocciato in modo pesante molti dei pretendenti alla classifica generale, ma ha consolidato ancora di più il primato di un Alaphilippe che inizia a fare paura a tutti. Promosso dunque l’uomo in maglia gialla, che inizia a coltivare un sogno impossibile fino a un paio di giorni fa; promosso naturalmente Thibaut Pinot, il vincitore di ieri, la Francia dunque può sognare davvero in grande. Dilemma in casa Ineos: resta in seconda posizione Geraint Thomas, ma Egan Bernal è andato più forte di lui in salita e adesso l’ex Team Sky si ritrova in una posizione inusuale, cioè con due capitani ma nessuna superiorità manifesta sui rivali. Il Tourmalet rafforza poi le ambizioni di Steven Kruijswijk, solidissimo pretendente almeno al podio, mentre è stata una giornata nera per tanti, da Jakob Fuglsang a Richie Porte, da Enric Mas (dovrà fare da gregario ad Alaphilippe?) a Nairo Quintana, per non parlare di chi ieri è letteralmente naufragato, da Daniel Martin ad Adam Yates e più di tutti Romain Bardet, unico francese che non può proprio sorridere in questi giorni alla Grande Boucle.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Tour de France 2019, diamo uno sguardo anche alle altre graduatorie, le cui gerarchie sono sempre più definite. Abbiamo già parlato di Egan Bernal ed Enric Mas: il crollo dello spagnolo ha permesso al colombiano di tornare in maglia bianca, dunque adesso è di nuovo Bernal il leader della classifica dei giovani, che però per lui e per Ineos non è di certo l’obiettivo principale. Un dominio praticamente inattaccabile è quello di Peter Sagan nella classifica a punti: lo slovacco è capace di andare in fuga anche nella tappa del Tourmalet per prendere qualche punto allo sprint intermedio, sembra dunque impossibile che qualcuno possa soffiare a Sagan l’ennesima maglia verde della sua carriera. Entra naturalmente sempre più nel vivo la lotta per la maglia a pois della classifica Gpm: il leader è sempre Tim Wellens che ieri si è preso il primo posto sul Col du Soulor, ma la vittoria sul Tourmalet proietta al secondo posto tra gli scalatori Thibaut Pinot. Oggi ci sono molti altri punti in palio, ne vedremo sicuramente delle belle in questo Tour de France così incerto.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 (DOPO LA 14^ TAPPA)

1. Julian Alaphilippe (FRA) 56h11’29”

2. Geraint Thomas (GBR) a 2’02”

3. Steven Kruijswijik (NED) a 2’14”

4. Egan Bernal (COL) a 3’00”

5. Emanuel Buchmann (GER) a 3’12”

6. Thibaut Pinot (FRA) s.t.

7. Rigoberto Uran (COL) a 4’24”

8. Jakob Fuglsang (DAN) a 5’22”

9. Alejandro Valverde (ESP) a 5’27”

10. Enric Mas (ESP) a 5’38”



