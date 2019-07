Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe ancora maglia gialla (9^ tappa)

La classifica del Tour de France 2019, entrando nella 9^ tappa della Grande Boucle che si corre domenica 14 luglio (si va da Saint Etienne a Brioude per un percorso di 170,5 Km) ha cambiato padrone: sabato infatti è tornata sulle spalle di Julian Alaphilippe, che se l’è ripresa giungendo secondo sul traguardo grazie a uno sprint e un allungo nel finale, che gli ha permesso di ridurre a 6 i secondi di ritardo da Thomas de Gendt che ha vinto la tappa. Alaphilippe aveva già indossato il giallo del leader del Tour de France 2019, ma si era dovuto inchinare temporaneamente al nostro Giulio Ciccone; ieri invece il ciclista della Deceunink-QuickStep ha saputo fare la voce grossa e tornare padrone della corsa di casa. Ciccone ha comunque limitato i danni: resta al secondo posto della classifica con un ritardo di 23 secondi e in questa prima fase della Grande Boucle può certamente dire la sua, avendo anche un margine di 30 secondi rispetto a Thibaut Pinot, che però è uno degli uomini più attesi e di conseguenza ha iniziato a dare una spallata. Nella Top Ten è poi entrato il tedesco Emanuel Buchmann, mentre ha salito qualche gradino anche Rigoberto Uran; la classifica del Tour de France 2019 insomma sta iniziando a ravvivarsi, per il momento comunque i primi dieci sono ancora entro il minuto e 45 secondi di margine.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE MAGLIE

Se la classifica del Tour de France 2019 per la vittoria della Grande Boucle ha subito un bello scossone, dopo l’ottava tappa della corsa le altre graduatorie sono sostanzialmente rimaste invariate. L’ambita maglia a pois, che è prestigiosa soprattutto in questo contesto e premia il miglior scalatore, resta appannaggio del belga Tim Wellens che ha 43 punti: alle sue spalle però De Gendt ha fatto un bel passo in avanti e adesso ha 37 punti avendo sfruttato la sua fuga con tanti GPM passati al comando, terza piazza per Ciccone che dunque anche in questa classifica occupa il podio virtuale, in un contesto nel quale cinque corridori tra i primi sei sono belgi. La maglia verde per la classifica a punti è proprietà di Peter Sagan, che ancora una volta minaccia di fare il vuoto: provano a resistere in particolar modo Michael Matthews e il nostro Sonny Colbrelli. La Trek-Segafredo rimane prima nella classifica a squadre, con la Movistar che è seconda con 1’39’’ di ritardo e, a sua volta, un vantaggio di 5 secondi sulla Groupama-FDJ; infine la classifica dei giovani, nella quale Giulio Ciccone mantiene un vantaggio di 53 secondi su Egan Bernal e dunque da oggi tornerà a indossare la maglia bianca, avendo ceduto quella gialla ad Alaphilippe.

