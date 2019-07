Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 8^ tappa

La diretta Tour de France 2019 oggi, sabato 13 luglio, ci propone una frazione aperta a varie possibili interpretazioni: l’ottava tappa Mâcon-Saint Étienne di 200 km infatti ci proporrà una lunghissima successione di salite, ma nessuna particolarmente impegnativa. Insomma, non sarà una tappa per velocisti come ieri, ma non sarà nemmeno La Planche des Belles Filles. La soluzione più probabile è che sia un giorno per attaccanti, ingolositi dai tanti Gpm ma anche dalla possibilità di giocarsi il successo di giornata, mentre i big si muoveranno solamente se si dovessero creare delle situazioni particolari. Uno ogni caso, sarà una giornata che merita attenzione: lungo chilometraggio e sette Gpm, sarà senza dubbio uno dei giorni più faticosi del Tour de France 2019 che continua la sua discesa verso Sud e verso i Pirenei.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (8^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento saranno Rai Sport + e Rai Due, oggi l’ottava tappa Mâcon-Saint Étienne sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 sul canale satellitare e poi dalle ore 15.10 su Rai Due con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 11.15. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 8^ TAPPA MÂCON-SAINT ÉTIENNE: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019 per l’odierna ottava tappa Mâcon-Saint Étienne, abbiamo già detto che il percorso sarà stuzzicante, dunque adesso andiamo ad esaminarlo in maggiore dettaglio. La partenza avrà luogo da Mâcon, capoluogo del dipartimento della Saona e Loira, alle ore 12.25. Sarà una giornata molto impegnativa, con una lunghissima successione di saliscendi: i sette Gpm e non solo, di pianura ce ne sarà davvero pochissima. Da segnalare che lo sprint intermedio sarà collocato a Cercié en Beaujolais già al km 33, poi inizierà la successione dei Gran Premi della Montagna. Il primo sarà il Col de la Croix Montmain, ascesa di 6,1 km al 7% di pendenza media, Gpm di seconda categoria al km 51. A seguire avremo anche il Col de la Croix de Thel, altro Gpm di seconda categoria al km 71 al termine di una salita di 4,1 km all’8,1% e un altro Gpm di seconda categoria con il Col de la Croix Paquet al km 84,5, ascesa di soli 2,1 km ma al 9,7% medio. Salite dunque piuttosto impegnative, in una successione di saliscendi che poi proseguirà con la Côte d’Affoux al km 97 (Gpm di terza categoria con 8,5 km di salita al 4,5%), la Côte de la Croix de Part che sarà una salita di 4,9 km al 7,9% con Gpm di seconda categoria al km 133, la Côte d’Aveize al km 148,5 di seconda categoria al termine di una salita di 5,2 km al 6,4% ed infine la Côte de la Jaillère di terza categoria al km 187,5 (1,9 km al 7,9%), che potrebbe naturalmente essere la più importante sia perché prevede il bonus con abbuoni sia perché l’ultima prima del traguardo di Saint Étienne. L’arrivo sarà complicato perché l’ultimo strappo sarà appena a 2 km dalla linea del traguardo, dunque sarà lotta fino agli ultimi metri di gara.



