Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe conserverà la maglia gialla? (18^ tappa)

Ci avviciniamo al grande traguardo finale di Parigi e anche oggi giovedì 25 luglio 2019 dobbiamo senza dubbio tenere conto della classifica del Tour de France 2019, che oggi vivrà una delle sue tappe alpine più attese. Oggi infatti andrà in scena la 18^ tappa da Embrun a Valloire con pure tre Gran premi della montagna sopra i 2000 metri: sarà quindi una frazione decisiva per testare le ambizioni di trionfo del leader della classifica del Tour de France 2019 Julian Alaphilippe, o per consegnare ai suoi avversari la chance del ribaltone nel finale. La maglia gialla infatti è sempre sulle spalle del francese della Deceuninck, che non ha certo avuto problemi a conservarla dopo le due frazioni che hanno aperto questa ultima settimana della Grande Boucle. Dopo quindi la frazione piatta di martedì e ancora dopo le colline dolci affrontate mercoledì (dove ha regnato Matteo Trentin, ma tutti i big sono arrivati al traguardo con grande ritardo), nulla è cambiato nella top ten della graduatoria, ma oggi nessuno si può più nascondere. Ecco quindi che alla vigilia della 18^ tappa, Alaphilippe è in vetta alla classifica del Tour de France con il crono complessivo di 69H39’16” e dietro di lui rimangono a podio il campione in carica Thomas a +35” e l’olandese Kruijswijk che registra un gap della maglia gialla di 1’47”. Completano quindi la top ten di fila Pinot, Bernal, Buchmann, Landa, Valverde, Uran e Porte con l’australiano a +6’30”.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Se in una tappa come quella odierna bisognerà fare ben attenzione alla classifica del Tour de France 2019 che mette in palio la maglia gialla, è pur vero che anche nelle altre graduatorie sarà battaglia all’ultima ruota per la prima posizione, durante questa Embrun-Valloire. Considerate poi le late vette oggi protagoniste i nostri occhi saranno ovviamente puntati sulla classifica del Tour de France 2019 che concerne gli scalatori, anche perchè con due Gpm Hors Categorie, l’attuale leader Tim Wellens potrebbe dover abbandonare la maglia a pois. Il belga dopo tutto ha solo 64 punti finora e 14 di vantaggio su Thibaut Pinot, troppo pochi se comparati ai puti che verranno messi in palio in questa 18^ tappa. Attenzione poi alla graduatoria a punti, dove spicca ancora una volta la maglia verde di Peter Sagan che pure registra a tabella ben 309 punti. Ultima ma non per importanza ovviamente la classifica del Tour de France 2019 riservata ai giovani: anche oggi al via di Embrun sarà Egan Bernal a indossare la maglia bianca da leader, pure con un vantaggio di 13 minuti abbondanti sul primo rivale, David Gaudu.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 (DOPO LA 17^ TAPPA)

1. Julian Alaphilippe (FRA) 69h39’16”

2. Geraint Thomas (GBR) a 1’35”

3. Steven Kruijswijik (NED) a 1’47”

4. Thibaut Pinot (FRA) a 1’50”

5. Egan Bernal (COL) a 2’02”

6. Emanuel Buchmann (GER) a 2’14”

7. Mikel Landa (SPA) a 4’45”

8. Alejandro Valverde (ESP) a 5’00”

9. Rigoberto Uran (COL) a 5’33”

10. Richie Porte (AUS) a 6’30”



