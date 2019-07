Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla, ma Ineos… (11^ tappa)

La classifica del Tour de France 2019 è cambiata drasticamente lunedì, pur con Julian Alaphilippe sempre maglia gialla: la tappa verso Albi ci ha insegnato che non esistono giorni da sottovalutare nel ciclismo, lo sanno bene i tanti big che hanno perso terreno e che vedono adesso peggiore la loro situazione nella classifica generale del Tour de France 2019 rispetto a lunedì mattina, alla vigilia di una tappa che doveva essere interlocutoria (come d’altronde dovrebbe essere anche oggi). Il giorno di riposo non avrà fatto molto bene a chi è scivolato indietro e avrebbe probabilmente avuto voglia di tornare subito in bicicletta per non dovere sempre tornare col pensiero a quei km costati caro fra gli altri a Thibaut Pinot, Bauke Mollema, Rigoberto Uran, Richie Porte, Jakob Fuglsang e Mikel Landa, oltre al nostro Giulio Ciccone che ha perso la maglia bianca. Resta invece leader Julian Alaphilippe, ma soprattutto si è rafforzata la posizione del Team Ineos, che ha Geraint Thomas secondo ed Egan Bernal terzo: passano gli anni, cambia lo sponsor, manca Chris Froome ma al Tour de France è sempre l’ex Sky il punto di riferimento.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica del Tour de France 2019, ecco una panoramica anche sulle altre graduatorie. Come abbiamo già accennato, purtroppo lunedì Giulio Ciccone ha perso la maglia bianca di leader della classifica dei giovani: il primato fra gli Under 25 adesso è di Egan Bernal, che naturalmente è il principale favorito per portarla fino a Parigi (insieme alla gialla?). Troviamo Ciccone nelle prime posizioni anche nella classifica Gpm: in maglia a pois abbiamo ancora il belga Tim Wellens, che precede il connazionale e compagno di squadra alla Lotto Soudal Thomas De Gendt, mattatore assoluto della tappa di sabato, poi al terzo posto l’abruzzese della Trek-Segafredo. Oggi cambierà poco, da domani sui Pirenei naturalmente tutto sarà possibile. Infine nella classifica a punti resta saldo il primato di Peter Sagan, in maglia verde davanti a Michael Matthews, Elia Viviani terzo e Sonny Colbrelli quarto, con anche Matteo Trentin al sesto posto. Oggi dovrebbero essere di nuovo protagonisti proprio i velocisti: almeno sulla carta, dovrebbe essere una giornata importante soprattutto in ottica maglia verde, sempre salvo sorprese che però sono dietro l’angolo. Lunedì insegna…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 10^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) 43h27’15”

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1’12”

3. Egan Bernal (Col) a 1’16”

4. Steven Krujswuijk (Ola) a 1’27”

5. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’45”

6. Enric Mas (Spa) a 1’46”

7. Adam Yates (Gbr) a 1’47”

8. Nairo Quintana (Col) a 2’04”

9. Daniel Martin (Irl) a 2’09”

10. Giulio Ciccone (Ita) a 2’32”



© RIPRODUZIONE RISERVATA