Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 10^ tappa

La diretta Tour de France 2019 oggi, lunedì 15 luglio, vive una giornata particolare. Il merito non è tanto della decima tappa Saint Flour-Albi di 217,5 km, frazione piuttosto lunga ma non particolarmente impegnativa, che di conseguenza potrebbe risolversi con un arrivo in volata. La particolarità è dovuta al fatto che il lunedì della seconda settimana è quasi sempre un giorno di riposo: il Tour de France 2019 invece propone una variazione al programma, il riposo sarà solamente domani e di conseguenza oggi avremo la decima tappa consecutiva, fatto decisamente inconsueto. Non ci dovrebbero comunque essere colpi di scena particolari nella Saint Flour-Albi che dovrebbe dunque vedere come principali protagonisti i velocisti, a partire dal nostro Elia Viviani e l’olandese Dylan Groenewegen, che hanno già alzato le braccia nella prima settimana di questa edizione della Grande Boucle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (10^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento saranno Rai Sport + e Rai Due, oggi la decima tappa Saint Flour-Albi sarà trasmessa a partire dalle ore 14.35 sul canale satellitare e poi dalle ore 15.15 su Rai Due con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 12.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour.

TOUR DE FRANCE 2019, 10^ TAPPA SAINT FLOUR-ALBI: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019, abbiamo già detto che il percorso dell’odierna decima tappa Saint Flour-Albi non sarà particolarmente impegnativo, anche se ci saranno comunque vari punti salienti che adesso dobbiamo analizzare per bene. La partenza avrà luogo da Saint Flour, località del dipartimento del Cantal, alle ore 12.25. Ci saranno diversi saliscendi ed infatti i Gpm saranno in totale quattro, ma nessuno di questi particolarmente ostico – inoltre tutti piuttosto lontani dal traguardo. Il primo sarà la Côte de Mallet già al km 22, Gran Premio della Montagna di quarta categoria dopo 2,2 km di salita al 5,2% di pendenza medio. A seguire avremo la Côte de Chaudes-Aigues (3 km al 6,6%), Gpm di terza categoria al km 40,5 e più avanti la Côte d’Espalion, di nuovo Gpm di terza categoria al km 95,5, al termine di una ascesa di 5,2 km al 4,9%. La corsa poi dovrà affrontare lo sprint intermedio in località La Primaube (km 128,5), i saliscendi però con il passare dei chilometri saranno sempre più dolci, anche se avremo ancora un Gpm di terza categoria, la Côte de La Malric (km 164,5) con 3,6 km di salita al 4,7%. La volata all’arrivo di Albi è comunque decisamente probabile: il finale è in leggerissima salita, nulla di che ma dettaglio da tenere presente quando si lancerà lo sprint nella località del Tarn, dove comincia a sentirsi aria di Pirenei…



