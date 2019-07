Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe, maglia gialla oggi a rischio (6^ tappa)

La classifica del Tour de France 2019 oggi sicuramente cambierà volto: arriviamo alla sesta tappa con Julian Alaphilippe ancora in maglia gialla e tra i primi dieci anche tanti altri nomi di spicco per le corse di un giorno, dall’emergente Wout Van Aert al solito Peter Sagan che ieri ha vinto a Colmar fino al campione olimpico Greg Van Avermaet. Questo dunque è il bilancio della classifica generale dopo i primi cinque giorni della Grande Boucle, comunque emozionanti ma che hanno creato distacchi di un certo rilievo solamente nella cronosquadre di domenica. Oggi però ci sarà il duro arrivo in salita a La Planche des Belles Filles, dove in passato si sono imposti Chris Froome, Vincenzo Nibali e Fabio Aru: chi punta dunque alle posizioni di spicco finali nella classifica del Tour de France non potrà più nascondersi, anche perché prima dell’ascesa finale ci saranno numerosi altri Gran Premi della Montagna. I temi d’interesse sono moltissimi: ad esempio potremmo capire con quale condizione è in gara Vincenzo Nibali, ma gli occhi saranno puntati soprattutto sul Team Ineos e sui due capitani della ex Sky, Egan Bernal e Geraint Thomas.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Tour de France 2019 bisogna naturalmente fare il punto anche sulle tre graduatorie che assegnano le altre maglie della Grande Boucle. Oggi dovrebbe cambiare poco per la maglia verde della classifica a punti, sia perché è saldo il primato di Peter Sagan su Michael Matthews e sul terzetto azzurro Elia Viviani-Sonny Colbrelli-Matteo Trentin, sia perché oggi i protagonisti dovrebbero essere altri. Discorso ben diverso naturalmente per la classifica Gpm, perché oggi saranno davvero tanti i punti in palio per l’iconica maglia a pois: ieri il belga Tim Wellens è andato in fuga e ha consolidato il proprio primato, ma oggi tutto tornerà in discussione perché verso La Planche des Belles Filles i punti in palio sono davvero tanti. Potrebbe naturalmente cambiare anche la situazione nella classifica dei giovani, perché all’inseguimento della maglia bianca attualmente di Wout Van Aert ci sono Enric Mas e soprattutto Egan Bernal, di conseguenza le gerarchie anche fra gli Under 25 potrebbero cambiare nella prima tappa di alta montagna del Tour de France 2019.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 5^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) in 18h44’12”

2. Wout Van Aert (Bel) a 14″

3. Steven Kruijswijk (Ola) a 25″

4. George Bennett (Aus) s.t.

5. Michael Matthews (Aus) a 40”

6. Egan Bernal (Col) s.t.

7. Geraint Thomas (Gbr) a 45″

8. Enric Mas (Spa) a 46″

9. Peter Sagan (Svk) a 50″

10. Greg Van Avermaet (Bel) a 51″



© RIPRODUZIONE RISERVATA