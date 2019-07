Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: percorso, orario vincitore 2^ tappa

Il Tour de France 2019 in diretta oggi ci propone un primo appuntamento significativo anche in ottica classifica. In programma infatti c’è la seconda tappa, una cronosquadre di 27,6 km a Bruxelles, la capitale del Belgio che è protagonista assoluta dei primi due giorni della Grande Boucle. Ieri il Tour de France è scattato con una frazione in linea, oggi ecco l’appuntamento con una cronometro a squadre che costituisce già la metà dei km a cronometro proposti in totale in un Tour 2019 decisamente favorevole agli scalatori, visto che saranno davvero tante le grandi salite in programma nelle prossime settimane. Nel frattempo però spazio a chi sa andare forte nelle cronosquadre: il Team Ineos potrebbe pagare l’assenza di Chris Froome, ma resta in primo piano, altre formazioni più incentrate sulle salite potrebbero soffrire, mentre la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali sfodererà l’asso Rohan Dennis, una garanzia quando si corre contro il tempo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (2^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, i canali di riferimento sono Rai Due e Rai Sport + HD, però oggi la cronosquadre di Bruxelles sarà trasmessa per intero solamente su Rai Due, a partire dalle ore 14.00 con il ritorno alla telecronaca di Francesco Pancani. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire dalle ore 14.20. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019, 2^ TAPPA: IL PERCORSO, CRONOSQUADRE BRUXELLES

In attesa della diretta Tour de France 2019 per l’odierna seconda tappa, concentriamo adesso la nostra attenzione sul percorso della cronosquadre che caratterizzerà la prima domenica della Grande Boucle. Come abbiamo già detto, sarà ancora Bruxelles protagonista, con la partenza dal Palazzo Reale e l’arrivo posto invece all’Atomium, simbolo della capitale del Belgio. La partenza della prima squadra in gara avverrà alle ore 14.30 e poi saranno scaglionate ogni cinque minuti, di conseguenza fino alle ore 16.15, mentre si può prevedere circa mezz’ora come tempo di percorrenza, di conseguenza l’ultimo arrivo sarebbe indicativamente alle ore 16.45. Ci si attende dunque una media oraria molto alta, come è normale che sia su un tracciato quasi completamente pianeggiante o al massimo con lievissimi saliscendi. Da ricordare i due rilevamenti cronometrici intermedi, il primo al km 13,2 al Bois de la Cambre e il secondo al km 20,1 a Schaerbeek. Da ricordare infine che all’arrivo all’Atomium di Bruxelles il tempo sarà preso sul quarto corridore di ciascuna squadra, di conseguenza la compattezza del team sarà fondamentale. Gli uomini più forti contro il tempo naturalmente tirano più a lungo, ma si deve stare attenti a non perdere troppi “vagoni”.



