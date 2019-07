Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario (5^ tappa)

Dopo la frazione pianeggiante di ieri ecco che oggi 10 luglio 2019 la diretta del Tour de France 2019 ci proporrà le prime vere salite di questa edizione, appena agli inizi. Con la quinta frazione da Saint Diè des Vosges a Colmar si farà quindi sul serio e ci si prospettano 175,5 km di grandi emozioni. Dopo una partenza della Grande Boucle abbastanza tranquilla dove sono state le ruote veloci a farla da padrona, già con la seconda frazione (una cronometro a squadre), ora è tempo che altri protagonisti si mettano in luce. Benchè oggi non sarà una tappa impossibile per i velocisti ci appare abbastanza improbabile che Elia Viviani, che ieri ha alzato le braccia al cielo possa rendersi ancora protagonista, mentre di certo la maglia gialla e il suo compagno di squadra alla Deceuninck Quick Step Alaphilippe ha qualche chance in più. Il percorso, che attraverserà il territorio del Bas e Haut Rhin, in ogni caso non dovrebbe offrire grandi sorprese, ma mai dare nulla per scontato nel ciclismo, anche in questa 5^ tappa del Tour de France 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (5^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, oggi la quinta tappa Saint Diè des Vosges-Colmar sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi addirittura a partire dalle ore 12.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TORU DE FRANCE 2019, 5^ TAPPA: IL PERCORSO

In attesa della diretta del Tour de France 2019 per la quinta tappa che oggi avrà luogo dalla cittadina di Saint Diè des Vosges, è bene ora considerare da vicino il percorso che i protagonisti della Grande Boucle dovranno affrontare fino al traguardo di Colmar. La partenza sarà quindi fissata nel comune del dipartimento dei Vosgi alle ore 13,25, dopo un breve tratto di trasferimento: da qui ecco già al 15 km la prima salitella con il Col de Saales, che servirà solo a stabilire la situazione della corsa in vista del primo Gran Premio di montagna della giornata, ovvero la Cote de Grendelburch, di terza categoria e che chiederà ai ciclisti uno sforzo non troppo intenso con una salita da 3,4 k a 4,9% di pendenza. Da qui e superato il punto sprint di Heiligenstein al 71^ km si comincerà a salire per davvero: superato Selestat infatti comincerà l’ascesa al Gpm di 2^ categorie di Cote du Haut Koeningdbourg da 5,9 km a 5,9% di pendenza. Di fila e entrati nel dipartimento dell’Haut Rhin, i protagonisti del Tour de France 2019 affronteranno al 140 km il Gpm di 2^ categoria della Cote des Trois Epis (5 km a 6,7%), mentre l’ultimo sforzo sarà appena una decisa di km davanti, con il Gran Premio di montagna di terza categoria di Cote de Cinq Chateaux, che prevede una salita da 4.6 km al 6,1% di pendenza. Sarà poi un’impegnativa discesa e un breve tratto pianeggiante a portare i corridori fino al traguardo di Colmar.



