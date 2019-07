Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla, oggi cambia? (12^ Tappa)

La classifica del Tour de France 2019 ieri è rimasta praticamente identica, con Julian Alaphilippe sempre maglia gialla. La tappa verso Tolosa ha visto infatti un solo cambiamento nella top 10 della classifica generale del Tour de France 2019, purtroppo riguarda Giulio Ciccone che è rimasto coinvolto nella caduta che è costata il ritiro a Niki Terpstra e ha perso il decimo posto. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, l’abruzzese della Trek-Segafredo sarà più libero di fare la sua corsa pensando alla maglia a pois e ad una vittoria di tappa. A tale proposito, bisogna dire che oggi ci saranno le prime salite sui Pirenei, ma globalmente potremmo parlare di una tappa di mezza montagna, visto che non ci saranno pendenza impossibili e che l’ultimo Gpm sarà a 30 km dall’arrivo. Probabile dunque che siano attivi corridori di ottimo livello ma senza più particolari ambizioni (vedi Vincenzo Nibali). Succederà qualcosa anche tra chi punta alla vittoria finale del Tour de France 2019? Questo è più difficile dirlo, anche perché poi incombono, da venerdì a domenica, la cronometro di Pau e i due veri tapponi pirenaici della Grande Boucle.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Tour de France 2019, ecco una panoramica anche sulle altre graduatorie. La caduta di Giulio Ciccone allontana drasticamente l’abruzzese anche dal vertice della classifica dei giovani: la maglia bianca è sempre di Egan Bernal, con Enric Mas unico possibile avversario del colombiano del Team Ineos tra gli Under 25. Resta invece naturalmente terzo Ciccone nella classifica Gpm: in maglia a pois abbiamo ancora il belga Tim Wellens, che precede il connazionale e compagno di squadra alla Lotto Soudal Thomas De Gendt, da oggi sui Pirenei naturalmente la classifica dedicata agli scalatori inizierà a cambiare in modo significativo. Davanti a noi invece si profilano giorni in cui i protagonisti della classifica a punti dovranno soprattutto stringere i denti. Molto saldo comunque è Peter Sagan, in maglia verde davanti a Elia Viviani e Sonny Colbrelli. Il podio dunque è per due terzi italiano, il problema è che contrastare in questa graduatoria il tre volte campione del Mondo sembra praticamente impossibile.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 11^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) 47h18’41”

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1’12”

3. Egan Bernal (Col) a 1’16”

4. Steven Krujswuijk (Ola) a 1’27”

5. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’45”

6. Enric Mas (Spa) a 1’46”

7. Adam Yates (Gbr) a 1’47”

8. Nairo Quintana (Col) a 2’04”

9. Daniel Martin (Irl) a 2’09”

10. Thibaut Pinot (Fra) a 2’33”



