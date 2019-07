Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 11^ tappa

Torna la diretta Tour de France 2019 oggi, mercoledì 17 luglio. Dopo il giorno di riposo, sarà la volta dell’undicesima tappa Albi-Tolosa di 167 km: si entra nella seconda metà della Grande Boucle e il Tour de France 2019 si appresta ad entrare nel vivo, infatti pedalando da Albi a Tolosa ci si avvicinerà sempre di più ai Pirenei, con i quali domani si cominceranno a vivere i giorni decisivi della grande corsa a tappe francese. Per il momento dobbiamo ancora parlare di una giornata sulla carta interlocutoria, fermo restando che la frazione di lunedì proprio verso Albi ci ha dimostrato che nel ciclismo non esiste mai nulla di scontato. Dunque tutti devono stare in campana, però ad essere onesti un esito diverso da uno sprint di gruppo a ranghi compatti oggi sarebbe una sorpresa davvero clamorosa – d’altronde anche lunedì è stata volata, il problema è stato chi non è arrivato insieme al gruppo… In ottica italiana, in primo piano sempre Elia Viviani, vincitore martedì scorso a Nancy e beffato per pochi centimetri da Wout van Aert due giorni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (11^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento saranno Rai Sport + e Rai Due, oggi l’undicesima tappa Albi-Tolosa sarà trasmessa a partire dalle ore 14.10 sul canale satellitare e poi dalle ore 15.15 su Rai Due con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 13.25. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 11^ TAPPA ALBI-TOLOSA: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019, abbiamo già detto che il percorso dell’odierna undicesima tappa Albi-Tolosa non sarà particolarmente impegnativo ed è una sorta di “giorno di riposo bis” (per quanto questo sia possibile al Tour de France) prima di approcciare i Pirenei. La partenza avrà luogo da Albi, capoluogo del dipartimento del Tarn, alle ore 13.45. Si parte tardi, d’altronde la tappa sarà molto facile e anche piuttosto breve. Ci saranno comunque un paio di Gpm, ma davvero nulla di significativo. Il primo sarà la Côte de Tonnac già al km 32, Gran Premio della Montagna di terza categoria dopo 3,6 km di salita al 4,9% di pendenza medio. A seguire avremo la Côte de Castelnau de Montmiral (2,5 km al 3,8%), Gpm di quarta categoria al km 77, poi ci resta ancora da segnalare lo sprint intermedio in località Gaillac (km 87), infine avremo un lungo avvicinamento all’arrivo di Tolosa, capoluogo della regione Occitania e una delle principali città della Francia meridionale. Vedremo se qualcosa potrà succedere in stile lunedì o se sarà il più classico degli avvicinamenti a una volata di gruppo. Nel finale da segnalare una piccola salitella a 4 km dall’arrivo, ma non sarà un problema per i più forti corridori del mondo, che rendono il Tour de France 2019 come sempre imperdibile.



