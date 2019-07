Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 14^ tappa

La diretta Tour de France 2019 oggi, sabato 20 luglio, vive la quattordicesima tappa Tarbes-Tourmalet di 117,5 km. Basta il nome: parliamo dell’arrivo in salita sul Tourmalet, sarà dunque un giorno fondamentale per il Tour de France 2019. Giovedì abbiamo avuto un piccolo assaggio di Pirenei, che però hanno esaltato solo i fuggitivi da lontano: tra i big non si è mosso nessuno. La storia sarà ben diversa oggi, sia perché di mezzo c’è stata la cronometro di ieri a Pau, sia perché un arrivo in cima al Tourmalet fa gola a tutti e chi vincerà scriverà una pagina della storia del ciclismo. Sarà di conseguenza grande battaglia, magari resa ancora più incandescente dal chilometraggio molto breve: qualcuno potrebbe osare fin da subito e questo sarebbe un grosso problema per chi teme il tempo massimo, ma la speranza di tifosi e appassionati. Ci sarà da faticare già prima del Tourmalet con il Col du Soulor, ma naturalmente sarà sulla salita finale che si scriverà una pagina gloriosa di questo Tour de France 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (14^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, i canali di riferimento saranno Rai Sport + e Rai Due, oggi la quattordicesima tappa Tarbes-Tourmalet sarà trasmessa integralmente a partire dalle ore 13.30 sul canale satellitare e poi dalle ore 15.15 su Rai Due con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 13.20, anche in questo caso racconto integrale. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 14^ TAPPA TARBES-TOURMALET: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019, il percorso dell’odierna quattordicesima tappa Tarbes-Tourmalet merita naturalmente di essere analizzato con nel dettaglio, perché oggi sarà una giornata fondamentale di questa Grande Boucle. La partenza avrà luogo da Tarbes, capoluogo del dipartimento degli Alti Pirenei, alle ore 13.45, in considerazione del chilometraggio ridotto, che però sarà l’unica buona notizia per i corridori che non hanno confidenza con la salita – anzi, la minaccia del tempo massimo potrebbe essere per loro ancora più insidiosa se la corsa esploderà subito. I primi 45 km a dire il vero saranno molto facili, ci sarà giusto un Gpm di quarta categoria sulla Côte de Labatmale al km 18, ascesa di 1,4 km al 6,7% di pendenza media, piccolo riscaldamento per quanto arriverà dopo, a cominciare dal Col du Soulor. Si tratta di una salita di 11,9 km al 7,8% medio, con Gpm di prima categoria allo scollinamento, che avrà luogo al km 60,5. La successiva discesa sarà ancora più lunga, seppur irregolare, per arrivare nei pressi di Pierrefitte Nestalas, località nella quale sarà fissato lo sprint intermedio (km 86). Qui sarà già cominciato il lungo falsopiano a salire che porterà la corsa a Luz Saint Sauveur, cioè ai piedi della salita verso l’arrivo del Tourmalet, che assegnerà anche il premio speciale alla memoria di Jacques Goddet, storico direttore del Tour de France. Il Col du Tourmalet sarà naturalmente un Gpm Hors Catégorie, la massima categoria dei Gran Premi della Montagna al Tour: salita di ben 19 km al 7,4% medio, pendenza davvero tosta per un’ascesa così lunga. Inoltre la salita non spiana quasi mai, dunque non ci sarà respiro, infine ecco proprio nel finale i tratti con la pendenza massima oltre il 10%. Oggi si fa la storia!



