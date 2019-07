Classifica Tour de France 2019/ Egan Bernal maglia gialla: verso la vittoria a Parigi

Egan Bernal ha vinto: questo emerge nella classifica del Tour de France 2019 alla vigilia della 21^ tappa della Grande Boucle, come noto una semplice passerella con la quale i corridori si avvicineranno al traguardo degli Champs Elysees. A Parigi dunque festeggerà il colombiano del Team Ineos, che per di più fa doppietta: al secondo posto si piazza infatti Geraint Thomas che alla vigilia della corsa era dato per favorito, e che invece è stato scavalcato proprio ieri dal compagno di squadra. A chiudere il podio sarà Steven Kruijswijk, sempre in crescita; lo sconfitto è sicuramente Julian Alaphilippe, che aveva resistito in maglia gialla anche dopo la cronometro (a sorpresa) e sembrava avviato verso il successo, salvo poi perdere la leadership della classifica nella tappa del venerdì e addirittura finire giù dal podio, relegato in quinta posizione. Resta comunque un ottimo Tour de France 2019, come da parte della Colombia che piazza altri due corridori (Rigoberto Uran e Nairo Quintana) nella Top Ten di una graduatoria nella quale bisogna anche registrare il nono posto dell’eterno Alejandro Valverde.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Poche sorprese nelle altre graduatorie, analizzando la classifica del Tour de France 2019: la maglia più ambita dopo la gialla è naturalmente quella a pois, finita sulle spalle del francese Romain Bardet che dunque la tiene in patria a scapito dello stesso Bernal e di Tim Wellens, che per tanti giorni è stato il re degli scalatori in questa edizione della Grande Boucle ma alla fine deve accontentarsi del terzo posto. Quarto e quinto sono due italiani come Damiano Caruso e Vincenzo Nibali, bravo lo Squalo a vincere la 20^ tappa dando dimostrazione di una classe che certamente non è scomparsa all’apparire degli ultimi problemi di condizione e preparazione di questa corsa a tappe. Peter Sagan era chiaramente il grande favorito per la maglia verde, e i tanti punti conquistati già nella prima settimana del Tour de France 2019 gli ha permesso di blindare una maglia che è sua per il settimo anno consecutivo, mentre Bernal vince anche la classifica dei giovani ma, essendo il leader della generale, lascerà la maglia bianca, almeno per oggi, a David Gaudu che la porterà fino a Parigi avendo sopravanzato lo spagnolo Enric Mas.

