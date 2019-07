Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario (20^ tappa)

Oggi sabato 27^ luglio 2019 si accende la 20^ e penultima tappa del Tour de France 2019, che quindi torna in diretta dopo il colpo di scena occorso solo ieri nella frazione da Saint Jean de Maurinne a Tignes. Proprio alla vigilia di questa frazione, l’ultima utile per mutare la classifica della maglia gialla, ecco che grandine e frane hanno scombinato le carte in tavola e pure in maniera sostanziale, richiedendo anche le neutralizzazione della corsa dopo il Col de l’Iseran. Tali imprevisti però non sono stati certo isolati e anzi le conseguenze si vedranno anche oggi in questa 20^ tappa, prevista da Albertville a Val Thorens. Proprio ieri nella tarda serata, il comitato organizzatore ha deciso di abbreviare enormemente la frazione di oggi e di posticipare alle ore 14.30 la partenza: il maltempo di ieri ha infatti provocato una frana al Comet de Roselend, spingendo quindi l’ASO verso tale decisione. Oggi quindi ci attende una 20^ frazione del Tuor de France 2019 riarrangiata, con solo una delle tre belle salite alpine che erano originariamente previste. La sicurezza però viene prima di tutto, e di ceto ci attendiamo comunque spettacolo al traguardo di Val Thorens.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (20^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi solamente Rai Due, dove la ventesima tappa Albertville a Val Thorens sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 subito sul canale generalista con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 13.35. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019: IL NUOVO PERCORSO

Come detto prima, il percorso che si affronterà quest’oggi nella 20^ tappa del Tour de France, in diretta dalle Alpi francesi, risulta decisamente mutato rispetto a quanto inizialmente presentato. Dagli originali 130 km da Albertville a Val Thoren, infatti i corridori ne faranno appena 59 e verranno quindi eliminate le prime due salite. Verrà però confermato il traguardo in salita di Val Thorens, dove quindi sarà posto l’unico Gran premio di montagna della giornata, Hors Categorie e con 33.4 km a una pendenza media di 5.5%. Per esigenze organizzative però sarà mantenuta Albertville come sede di partenza: da qui i protagonisti della Grande Boucle accederanno direttamente al traguardo in salita, evitando quindi Cormet de Roseland (dove è occorsa la frana) e Cote de Longefoy. Non sarà quindi un percorso esaltante quello che sarà oggi protagonista e difficilmente assisteremo a colpi di scena utili per sistemare la vetta della classifica generale, prima di arrivare a Parigi.



