Classifica Tour de France 2019/ Egan Bernal nuova maglia gialla (20^ tappa)

Alla vigilia della 20^ tappa, la classifica del Tour de France 2019 ci appare completamente rivoluzionata o quasi: la neutralizzazione della frazione precedente per grandine e frane, e il nuovo traguardo posto al Col d’Iseran, hanno sconvolto non poco le carte in tavola, specie nella graduatoria più importante, che mette in palio la maglia gialla. Eccoci quindi a oggi, sabato 27 luglio, con alla partenza della 20^ tappa ad Albertville con un nuovo leader, all’indomani dell’arrivo a Parigi. E’ quindi Egan Bernal a indossare ora la maglia gialla, con il crono complessivo di 78H00’42”. Dietro di lui l’ex leader, beffato da tali inconvenienti prima di Tignes, Julian Alaphilippe, che ora dovrebbe fare l’impossibile per recuperare i 48” che lo separano dallo stesso colombiano del Team Ineos. Nella nuova classifica del Tour de France 2019 poi però è di nuovo terzo gradino per Geraint Thomas (ora a + 1’16” dalla maglia gialla), seguito da Krujswijk, Buchmann, Landa, Uran, Quintana, Valverde e Porte nella top ten.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Se quindi nella principale classifica del Tour de France abbiamo assistito a un grande ribaltone poco prima della penultima tappa della Grande Boucle, ecco che nelle altre graduatorie che caratterizzano la corsa, in realtà ben poco è cambiato dopo questa incredibile 19^ tappa. Ecco quindi che il re degli scalatori, come ieri è sempre Romain Bardet, che ora comanda con ben 86 punti. E’ sempre invece Peter Sagan il leader a punti e anche oggi il ciclista del Bora sarà al via con la maglia verde, che ormai porterà a Parigi salvo casi eccezionali. Da segnalare quindi alla vigilia della 20^ tappa solo la promozione di Gaudu in maglia bianca per i giovani: il primo in classifica sarebbe Bernal, ma il colombiano ha già indosso quella gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 (DOPO LA 19^ TAPPA)

1. Egan Bernal (COL) a 78H00’42’

2.Julian Alaphilippe (FRA) a 00’48”

3. Geraint Thomas (GBR) a 1’16”

4. Steven Kruijswijk (NED) a 1’28”

5. Emanuel Buchmann (GER) a 1’55”

6. Mikel Landa (SPA) a 4’35”

7. Rigoberto Uran (COL) a 5’14”

8. Nairo Quintana (COL) a 5’17”

9. Alejandro Valverde (ESP) a 6’25”

10. Riche Porte (AUS) a 6’28”



