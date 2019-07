Classifica Tour de France 2019/ Giulio Ciccone in maglia gialla (oggi 7^ tappa)

Giulio Ciccone in maglia gialla, l’abruzzese è il leader della classifica del Tour de France 2019 dopo la meravigliosa tappa di ieri con il secondo posto dietro Dylan Teuns sulla durissima salita di La Planche des Belles Filles. Piazzamento d’onore che aveva lasciato un sapore agrodolce a Ciccone, ma subito dopo ecco arrivare la grande notizia: sorpasso su Julian Alaphilippe per soli 6″ e dunque ecco un nuovo leader per la classifica generale. Senza dubbio questo è l’anno della consacrazione per Ciccone: un Giro d’Italia bellissimo con la maglia azzurra e la vittoria a Ponte di Legno nel giorno del Mortirolo, ora ecco una giornata memorabile anche al Tour de France. La classifica è cambiata quindi, e questo vale anche per i big che puntano al podio finale a Parigi: fra loro il migliore ieri è stato Geraint Thomas, dunque nel confronto interno in casa Ineos la situazione torna in favore del gallese, mentre i bocciati sono stati Enric Mas, Steven Kruijswijk e soprattutto un pessimo Romain Bardet, che sembra avere già lasciato tutte le speranze francesi sulle spalle di Thibaut Pinot. Discreti Vincenzo Nibali e Fabio Aru, che però adesso dovranno decidere se ambire a una buona classifica al Tour de France 2019 o se uscire totalmente di scena per poi avere più libertà e regalarci emozioni seguendo l’esempio di Giulio Ciccone, che segue proprio Nibali e Aru nell’elenco degli ultimi italiani capaci di indossare la maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica del Tour de France 2019, ecco una panoramica anche sulle altre graduatorie, per scoprire che c’è molta Italia. In copertina ancora Giulio Ciccone, che è anche maglia bianca in quanto leader anche della classifica dei giovani: l’abruzzese naturalmente in corsa indosserà la maglia gialla e di conseguenza vedremo in bianco Egan Bernal, nome davvero di grande prestigio al secondo posto fra gli Under 25, ma Ciccone è al primo posto anche in questa classifica. I tantissimi Gpm di ieri naturalmente lasciano il segno anche sulla classifica Gpm: in maglia a pois abbiamo ancora il belga Tim Wellens, ancora una volta protagonista della fuga, ma adesso in seconda posizione c’è proprio il nostro Giulio Ciccone seguito da Xandro Meurisse e dal vincitore di ieri, Dylan Teuns. Come era prevedibile, nulla invece è cambiato nella classifica a punti, che vede sempre Peter Sagan in maglia verde davanti a Michael Matthews e ben tre italiani per completare la top 5 – nell’ordine Elia Viviani, Sonny Colbrelli e Matteo Trentin. Oggi dovrebbero tornare protagonisti loro e questa naturalmente sarebbe una buona notizia anche per Giulio Ciccone, che potrebbe vivere una giornata non troppo difficile per godersi la bellissima maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LA GENERALE DOPO LA 6^ TAPPA

1. Giulio Ciccone (Ita) in 23h14’55”

2. Julian Alaphilppe (Fra) a 6″

3. Dylan Teuns (Bel) a 32″

4. George Bennett (Aus) a 47″

5. Geraint Thomas (Grb) a 49″

6. Egan Bernal (Col) a 53″

7. Thibaut Pinot (Fra) a 58″

8. Steven Krujswuijk (Ola) a 1’04″

9. Michael Woods (Can) a 1’13″

10. Rigoberto Uran (Col) a 1’15″



© RIPRODUZIONE RISERVATA