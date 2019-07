Classifica Tour de France 2019/ Maglia gialla Alaphilippe, ma la crono… (13^ tappa)

La classifica del Tour de France 2019 potrebbe entrare nel vivo con la 13^ tappa, la cronometro Pau-Pau di 27, 2 chilometri: se ieri non è successo francamente nulla (ed è una delusione, perchè il percorso con almeno due salite interessanti lasciava presagire qualche ribaltone o comunque maggiore movimento tra i big), venerdì 19 luglio sulla carta rappresenta il giorno nel quale Julian Alaphilippe potrebbe perdere la sua leadership, consegnandola magari allo specialista Geraint Thomas che lo segue nella graduatoria con 1’12’’ di ritardo. Al terzo posto arriva Egan Bernal, la classifica che riguarda la vittoria della Grande Boucle è particolarmente interessante perchè ci sono sette corridori dentro 1’47’’ di margine e il decimo, vale a dire il francese Thibaut Pinot, è staccato di 2’33’’ dal connazionale della Deceuninck-QuickStep. Questo significa che la cronometro potrebbe cambiare tutto; per quanto riguarda gli italiani, dopo i giorni di gloria Giulio Ciccone è rientrato nei ranghi e occupa la trentesima posizione in classifica, rimanendo il migliore degli italiani ma venendo ora tallonato da Matteo Trentin che è stato tra i grandi protagonisti della tappa di ieri.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Per la classifica del Tour de France 2019 dobbiamo ovviamente considerare le altre graduatorie: la più importante resta quella degli scalatori e qui, ancora una volta, Tim Wellens ha dettato legge scollinando per primo sul Col du Peyresourde e prendendosi altri punti importanti che gli hanno permesso di mantenerne 17 di vantaggio su Thomas De Gendt. Terzo è Giulio Ciccone, che si mantiene sul podio virtuale della maglia a pois; altri quattro belgi fanno parte della Top Ten mentre la vittoria di tappa ha consentito a Simon Yates di esplorare la decima piazza, con 10 punti. Peter Sagan è ormai quasi certo di aver vinto la classifica a punti: sarebbe per lui la sesta volta nelle ultime sette edizioni del Tour de France, enorme il vantaggio della maglia verde su Sonny Colbrelli (86 punti), altro italiano che si sta facendo valere come Elia Viviani, che occupa il terzo posto della graduatoria. La sfida tra i giovani riguarda soprattutto Egan Bernal, che indosserà di nuovo la maglia bianca, e Enric Mas, che sono staccati di 30 secondi: questo duello è anche interessante per la classifica generale perchè entrambi puntano al podio, a 3’16’’ dal colombiano troviamo David Gaudu mentre Ciccone è quarto, purtroppo con oltre 13 minuti di ritardo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 (DOPO LA 12^ TAPPA)

1. Julian Alaphilippe (FRA) 52H26’09’’

2. Geraint Thomas (GBR) +1’12’’

3. Egan Bernal (COL) +1’16’’

4. Steven Kruijswijik (NED) +1’27’’

5. Emanuel Buchmann (GER) +1’45’’

6. Enric Mas (ESP) +1’46’’

7. Adam Yates (GBR) +1’47’’

8. Nairo Quintana (COL) +2’04’’

9. Daniel Martin (IRL) +2’09’’

10. Thibaut Pinot (FRA) +2’33’’



