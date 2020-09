Classifica Tour de France 2020/ Adam Yates in maglia gialla anche nella 9^ tappa

La classifica Tour de France 2020 è cambiata in modo piuttosto significativo ieri nella prima frazione pirenaica, anche se in realtà le prime tre posizioni della classifica generale sono rimaste immutate e di conseguenza in maglia gialla troveremo ancora una volta Adam Yates, inseguito a soli 3″ da Primoz Roglic e poi a 9″ dall’eccellente Guillaume Martin. Bravo il britannico della Mitchelton-Scott, ma il tema di discussione nella carovana del Tour de France 2020 riguarda sicuramente Roglic: lo sloveno della Jumbo-Visma ha “scelto” di non prendere la maglia gialla ieri? La sensazione è che potesse fare di più, ma che tutto sommato non gli dispiaccia che siano altri ad assumersi onori ed oneri del primato nella classifica del Tour de France 2020. Intanto la situazione ovviamente sta bene così ad Adam Yates, che pedalerà in maglia gialla anche oggi nella nona tappa, la seconda e ultima della Grande Boucle sui Pirenei. Ieri, oltre al vincitore di giornata Nans Peters, il principale protagonista era stato senza dubbio Tadej Pogacar, grande vittima dei ventagli di venerdì ma capace di reagire e staccare tutti gli avversari sul Col de Peyresourde, passando dal sedicesimo posto a 1’28” da Yates al nono con un ritardo di 48″ e soprattutto dimostrando di andare più forte in salita di quasi tutti i corridori che lo precedono.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

In giorni come quelli sui Pirenei, la classifica Tour de France 2020 attira naturalmente l’attenzione per le sfide fra i big della generale, ma non possiamo dimenticare che continua la lotta anche per primeggiare nelle altre graduatorie. Parlando di montagne, giustamente è in primo piano la classifica Gpm, che vede sempre al primo posto e dunque in maglia a pois il francese Benoit Cosnefroy, che però adesso è inseguito da Nans Peters, trionfatore nella tappa di ieri. Molto interessante anche la lotta nella classifica dei giovani, perché il recupero di Tadej Pogacar ha fatto in modo che lo sloveno si riavvicinasse anche alla maglia bianca di Egan Bernal, grande rivale certamente non solo per il primato tra gli Under 25 del Tour de France 2020 ma anche per il podio a Parigi e magari pure per la maglia più prestigiosa. Passa invece in secondo piano in questi giorni la situazione della classifica a punti, possiamo comunque annotare che la maglia verde resta sulle spalle di Peter Sagan, chje cercherà di portarla per l’ennesima volta fin sugli Champs Elysées.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 8^ TAPPA

1. Adam Yates (Gbr) 34h44’52″

2. Primoz Roglic (Slo) + 3″

3. Guillaume Martin (Fra) + 9″

4. Romain Bardet (Fra) + 11″

5. Egan Bernal (Col) + 13″

6. Nairo Quintana (Col) s.t.

7. Miguel Angel Lopez (Col) s.t.

8. Rigoberto Uran (Col) s.t.

9. Tadej Pogacar (Slo) + 48″

10. Enric Mas (Spa) + 1’00”



© RIPRODUZIONE RISERVATA