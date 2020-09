Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 8^ tappa, si va sui Pirenei!

Giornata da non perdere nella diretta Tour de France 2020: oggi infatti l’ottava tappa Cazères sur Garonne-Loudenvielle di 141 km sarà la prima delle due frazioni della Grande Boucle di quest’anno sui Pirenei. La particolarità è che non ci sarà nemmeno un arrivo in salita, per cui chi vorrà attaccare dovrà inventarsi qualcosa senza aspetare gli ultimi chilometri, ma la tappa di oggi è davvero da segnare con la massima attenzione, perché potrebbe essere la più dura delle due, dal momento che si scaleranno tre grandi salite come il Col de Menté, il Port de Balès e il Peyresourde sulla strada – piuttosto breve in termini di chilometraggio – verso l’arrivo a Loudenvielle. Dopo i due arrivi in salita che il Tour de France 2020 ci ha già proposto martedì a Orcières Merlette e giovedì a Mont Aigoual, ecco stavolta una frazione di alta montagna con tutti i crismi, anche se priva dell’arrivo in quota. Si potrà dunque cercare di fare la differenza in salita, ma pure in discesa, in particolare scendendo dal Peyresourde verso Loudenvielle. Di certo sarà una giornata da non perdere, il primo vero tappone da seguire con trepidazione in diretta dal Tour de France 2020, slittato alla fine dell’estate ma per fortuna regolarmente partito esattamente una settimana fa da Nizza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (8^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, l’ottava tappa Cazères sur Garonne-Loudenvielle sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 8^ TAPPA

Oggi è davvero doveroso, nel presentare la diretta Tour de France 2020, esaminare in maggiore dettaglio il percorso della ottava tappa Cazères sur Garonne-Loudenvielle, che ci porterà nel cuore dei Pirenei. La partenza avrà luogo alle ore 13.35, dal momento che il chilometraggio non sarà eccessivo, in compenso le difficoltà altimetriche saranno davvero significative. La prima parte del tracciato sarà a dire il vero pianeggiante, con lo sprint intermedio in località Sengouagnet al km 42,5 a fungere da “spartiacque”, perché da quel momento in poi si farà maledettamente sul serio. La prima salita dei Pirenei nel Tour de France 2020 sarà il Col de Menté, un Gran Premio della Montagna di prima categoria caratterizzato da 6,9 km di salita (preceduti da un lungo tratto in cui già si comincerà gradualmente a salire) con pendenza media dell’8,1%. Lo scollinamento sarà al km 59,5, per cui mancherà ancora molto al traguardo e dopo la discesa ci sarà ancora un tratto in falsopiano, per cui su questa prima ascesa potrebbe succedere poco, almeno fra i big. Discorso certamente diverso per il Port de Balès, che è catalogato Gpm Hors Categorie (fuori categoria, i più difficili al Tour) con i suoi 11,7 km al 7,7% di pendenza media e diversi tratti anche oltre il 10%: una salita davvero lunga, che culminerà al km 104,5 e dunque avrà molta più importanza nell’economia della corsa. Discesa e si tornerà praticamente subito a salire verso il leggendario Col de Peyresourde, uno dei grandi classici per il Tour sui Pirenei: sono 9,7 km abbastanza regolari al 7,8% di pendenza media. Il Gpm di prima categoria sarà al km 129,5 e sarà impreziosito dal fatto di essere un Point Bonus con 8, 5 e 2 secondi di abbuono per i primi tre, dopo lo scollinamento poi sarà quasi tutta discesa verso l’arrivo di Loudenvielle.



