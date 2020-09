Classifica Tour de France 2020/ Adam Yates maglia gialla e oggi… (6^ tappa)

La classifica Tour de France 2020 ieri non è mutata sulla strada, ma poi ecco il colpo di scena della penalizzazione di 20″ inflitta a Julian Alaphilippe per rifornimento non autorizzato e di conseguenza oggi la Grande Boucle affronterà il secondo arrivo in salita – sul quale potrebbe succedere qualcosa anche per i big che puntano alle posizioni di primo piano nella classifica generale finale del Tour de France 2020, quella che verrà stilata domenica 20 settembre a Parigi – con Adam Yates nuova maglia gialla. Alaphilippe già sembrava meno esplosivo rispetto a un anno fa, ma il suo sogno giallo si interrompe in maniera davvero incredibile, a vantaggio del britannico della Mitchelton-Scott. Più in generale, oggi potrebbe essere una giornata ideale per capire qualcosa sui rapporti di forza, sempre che la corsa si accenda già sulla penultima salita (la più dura fra quelle in programma), altrimenti potrebbe esserci un nulla di fatto. La tappa potrebbe essere di nuovo ideale per Primoz Roglic, martedì vincitore a Orcières Merlette ma che forse avrebbe potuto fare di più su un arrivo perfetto per le sue caratteristiche, mentre non sono ancora queste le grandi salite amate da Egan Bernal, al quale conservare lo status quo andrebbe benissimo. Senza dimenticare l’altro giovane di spicco del Tour de France 2020, lo sloveno Tadej Pogacar per il quale dalle parti di Lubiana sognano un duello giallo con il connazionale Roglic…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Approfondendo il discorso sulla classifica Tour de France 2020, possiamo dare uno sguardo anche alle altre graduatorie, a cominciare dalla classifica a punti dove ieri c’è stato il sorpasso di Sam Bennett ai danni di Peter Sagan, con l’irlandese della Deceuninck-Quick Step che si è preso dunque la maglia verde grazie al primo posto allo sprint intermedio e al terzo posto nella volata vinta sul traguardo dal fenomenale Wout Van Aert. Ieri è stato un giorno intenso per gli sprinter, oggi invece sono chiamati all’azione soprattutto gli scalatori, dunque ricordiamo che la maglia a pois che indica il leader della classifica Gpm è per il momento sempre sulle spalle del francese Benoit Cosnefroy della Ag2R La Mondiale. Infine, parlare della classifica dei giovani è quasi come parlare della generale: infatti in maglia bianca abbiamo il già citato Tadej Pogacar, ma a 6″ dallo sloveno della UAE Team Emirates ecco un certo Egan Bernal, dunque la lotta “bianca” è in realtà in buona parte anche lotta per la maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 5^ TAPPA

1. Adam Yates (Gbr) 22h28’30″

2. Primoz Roglic (Slo) + 3″

3. Tadej Pogacar (Slo) + 7″

4. Guillaume Martin (Fra) + 9″

5. Egan Bernal (Col) + 13″

6. Tom Dumoulin (Ned) s.t.

7. Nairo Quintana (Col) s.t.

8. Esteban Chaves (Col) s.t.

9. Miguel Angel Lopez (Col) s.t.

10. Romain Bardet (Fra) s.t.



