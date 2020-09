Classifica Tour de France 2020/ Adam Yates maglia gialla oggi nella 7^ tappa

La classifica Tour de France 2020 vede sempre Adam Yates in maglia gialla, dunque a volte può succedere che una penalizzazione in una tappa di pianura possa avere più effetti rispetto a una frazione con arrivo in salita. Il britannico della Mitchelton-Scott, che aveva beneficiato dei 20 secondi inflitti a Julian Alaphilippe, ha mantenuto il primato in classifica generale di questo Tour de France 2020 al termine della frazione di ieri, che ha esaltato i fuggitivi – a partire naturalmente dal vincitore Alexey Lutsenko – mentre nulla è successo tra i big, se non un secondo guadagnato proprio da Alaphilippe con uno scatto d’orgoglio, che però non lascia il segno dal momento che il francese è uscito dalla top 10 della classifica del Tour. Oggi sulla carta dovrebbe essere una giornata tranquilla per Adam Yates, anche se nel ciclismo fare discorsi di questo genere può sempre essere insidioso: ad esempio questa settima tappa si snoderà in zone nelle quali spesso c’è il vento, se qualcuno riuscisse a fare un “ventaglio” ecco che le previsioni sulla carta verrebbero ancora una volta smentite e potrebbero esserci oggi i cambiamenti che sono mancati ieri. La sensazione che ci ha lasciato Mont Aigoual è che nessuno sia superiore agli altri: arrivare insieme dunque evidentemente stava bene a tutti.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Alla fine, possiamo dire che la giornata di ieri è risultata interlocutoria per la classifica Tour de France 2020, anche per quanto riguarda le altre graduatorie. Ovviamente qualcosa è cambiato nella classifica Gpm, ma in maglia a pois troviamo sempre il francese Benoit Cosnefroy della Ag2R La Mondiale, inoltre oggi non ci saranno moltissimi punti per i Gran Premi della Montagna. Ecco perché nella odierna settima tappa tornerà in copertina la lotta per la maglia verde che spetta al leader della classifica a punti: ricordiamo che il simbolo del primato è sulle spalle di Sam Bennett, il velocista irlandese della Deceuninck-Quick Step che si candida ad essere il principale avversario per Peter Sagan sulla strada di quella che per lo slovacco sarebbe l’ennesima maglia verde della carriera. Infine la classifica dei giovani, che ha grandissimo valore perché al Tour de France 2020 ci sono davvero tanti Under 25 di lusso: basterebbe dire che in maglia bianca c’è Tadej Pogacar e che il suo primo rivale si chiama Egan Bernal. Serve aggiungere altro?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 6^ TAPPA

1. Adam Yates (Gbr) 27h03’57″

2. Primoz Roglic (Slo) + 3″

3. Tadej Pogacar (Slo) + 7″

4. Guillaume Martin (Fra) + 9″

5. Egan Bernal (Col) + 13″

6. Tom Dumoulin (Ned) s.t.

7. Esteban Chaves (Col) s.t.

8. Nairo Quintana (Col) s.t.

9. Romain Bardet (Fra) s.t.

10. Miguel Angel Lopez (Col) s.t.



