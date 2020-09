Classifica Tour de France 2020/ Adam Yates maglia gialla verso i Pirenei (8^ tappa)

La classifica Tour de France 2020 ieri è stata stravolta da una tappa che doveva essere interlocutoria e invece ha regalato colpi di scena a getto continuo, dai primi chilometri fino alla vittoria di Wout Van Aert: certo, in maglia gialla è restato Adam Yates, ma nei quartieri alti della classifica generale del Tour de France 2020 è cambiato molto di più ieri rispetto a giovedì, quando pure c’era stato un arrivo in salita. A proposito di salite: oggi e domani ci attendono due tappe sui Pirenei, anche se sulla carta forse non così difficili, di conseguenza chi ieri ha perso terreno sarà chiamato fin da subito a inventarsi qualcosa per cercare di recuperare. Fra loro prima di tutto Tadej Pogacar, ma anche un eccellente scalatore come Mikel Landa e la coppia della Trek-Segafredo formata da Richie Porte e Bauke Mollema. Più difficile che siano Richard Carapaz o Esteban Chaves, a questo punto sempre più destinati a fare da luogotenenti per i compagni di squadra meglio piazzati, rispettivamente Egan Bernal e Adam Yates. Di certo ride la Jumbo-Visma, che ha Primoz Roglic al secondo posto a 3″ da Yates ma anche una “seconda punta” di lusso, che risponde al nome di Tom Dumoulin.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

La vivacissima tappa di ieri ha causato tanti cambiamenti alla classifica Tour de France 2020, non soltanto per quanto riguarda la generale ma anche per le altre graduatorie più significative. Il terreno perso da Tadej Pogacar infatti ha causato allo sloveno della UAE Team Emirates anche la perdita del primato nella classifica dei giovani, di conseguenza adesso la maglia bianca è sulle spalle di Egan Bernal, che di certo cercherà di unirla ad un’altra ancora più prestigiosa. Cambio al vertice anche nella classifica a punti, perché l’attacco orchestrato fin dalla partenza dalla Bora-Hansgrohe ha dato frutto per il suo capitano Peter Sagan, che torna ad indossare la sua carissima maglia verde, per la quale tuttavia quest’anno la concorrenza si annuncia davvero agguerrita. Infine ieri è cambiato poco o nulla per quanto riguarda la classifica Gpm, ma fra oggi e domani con due frazioni sui Pirenei potrebbe essere in pericolo la maglia a pois del francese Benoit Cosnefroy, coraggioso attaccante ma di certo non uno scalatore sopraffino.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 7^ TAPPA

1. Adam Yates (Gbr) 30h36’00″

2. Primoz Roglic (Slo) + 3″

3. Guillaume Martin (Fra) + 9″

4. Egan Bernal (Col) + 13″

5. Tom Dumoulin (Ned) s.t.

6. Nairo Quintana (Col) s.t.

7. Romain Bardet (Fra) s.t.

8. Miguel Angel Lopez (Col) s.t.

9. Thibaut Pinot (Fra) s.t.

10. Rigoberto Uran (Col) s.t.



