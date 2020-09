Classifica Tour de France 2020/ Alaphilippe maglia gialla e oggi… (4^ tappa)

La classifica del Tour de France 2020, come era facilmente prevedibile, non è cambiata ieri: la vittoria in volata di Caleb Ewan ha coronato un arrivo allo sprint, epilogo di una tappa nella quale i big che puntano alla classifica generale sono arrivati tutti insieme a cominciare da Julian Alaphilippe, che di conseguenza conserva la maglia gialla. Immutati anche i distacchi che restano quelli sanciti domenica a Nizza, con il britannico Adam Yates secondo a 4″, lo svizzero Marc Hirschi in terza posizione con un ritardo di 7″ e tutti gli uomini più attesi del Tour de France 2020 accomunati da un ritardo di 17″ da Julian Alaphilippe, compreso il nostro Davide Formolo che potrebbe dunque recitare da seconda punta in una UAE Team Emirates che ha già indossato la maglia gialla grazie ad Alexander Kristoff ma sogna naturalmente quella di Parigi con Tadej Pogacar, che insieme al connazionale Primoz Roglic potrebbe regalare alla Slovenia tre settimane da incorniciare alla Grande Boucle. Oggi grazie al primo arrivo in salita inizieremo a capirne di più: seguendo un noto adagio del mondo del ciclismo, alla quarta tappa di certo non potremo capire chi vincerà il Tour de France 2020, ma potrebbero esserci le prime indicazioni su chi lo perderà…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Tour de France 2020, ci sembra naturalmente doveroso dare uno sguardo anche alle altre tre graduatorie che assegnano maglie alla Grande Boucle. Copertina per la maglia a pois della classifica Gpm, perché i due francesi Benoit Cosnefroy e Anthony Perez si sono dati battaglia ieri per il secondo giorno consecutivo. Perez aveva vinto i primi due Gpm, ma poi il suo Tour de France 2020 è finito nel peggiore dei modi, con una caduta che lo ha costretto al ritiro. In maglia a pois dunque ecco Cosnefroy, ma oggi il primo arrivo in salita potrebbe rimescolare le carte. In maglia verde ecco colui che ormai da anni viene identificato con il simbolo del primato nella classifica a punti del Tour: il leader di questa graduatoria è infatti (verrebbe da dire ovviamente…) Peter Sagan, con Alexander Kristoff in seconda posizione. Infine, la maglia bianca di leader della classifica dei giovani continua a premiare Marc Hirschi dopo la splendida azione dello svizzero domenica a Nizza, ma avendo come inseguitori due under 25 che si chiamano Tadej Pogacar ed Egan Bernal, per Hirschi conservare il primato fra i giovani sarà davvero difficile.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE: MAGLIA GIALLA DOPO LA 3^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) 13h59’17″

2. Adam Yates (Gbr) + 4″

3. Marc Hirschi (Sui) + 7″

4. Tadej Pogacar (Slo) + 17″

5. Davide Formolo (Ita) s.t.

6. Egan Bernal (Col) s.t.

7. Tom Dumoulin (Ned) s.t.

8. Sergio Andres Higuita (Col) s.t.

9. Guillaume Martin (Fra) s.t.

10. Esteban Chaves (Col) s.t.



