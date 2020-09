Classifica Tour de France 2020/ Alaphilippe maglia gialla, ma Yates… (5^ tappa)

Alla vigilia della quinta tappa ecco che la classifica del Tour de France 2020 vede ancora come suo leader indiscusso il francese della Deceuninck QuickStep Julien Alaphilippe. Vincendo la seconda frazione, il padrone di casa si è assicurato l’iconico vessillo, che ancora difenderà dunque anche oggi nella tappa che vada da Gap a Privas, dopo ben 183 km dove saranno le ruote veloci le vere protagoniste sulle strade francesi. Che Alaphilippe riesca a conservare la prima posizione della classifica anche questa volta? Difficile dirlo alla vigilia di questa movimentata quinta frazione (dove comunque non saranno gli uomini classifica i protagonisti annunciati al traguardo finale), tenendo poi conto che i distacchi alle sue spalle sono sempre risicati. Dopo tutto Adam Yates rimane secondo nella classifica del Tour de France con solo 4 secondi dalla maglia gialla, mentre ne ha solo sette da recuperare Primoz Roglic, vincitore ieri della quarta frazione. Da segnalare scorrendo la classifica, che pure troviamo al quarto posto Tadej Pogacar con 11 secondi di ritardo, mentre ne ha 13 il francese della Cofidis Guillaume Martin: rimangono alle spalle con 17 secondi di gap di fila Bernal, Dumoulin, e il trittico colombiano, con Chaves-Quintana-Miguel Angel Lopez.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Ma alla vigilia della quinta tappa, ecco che oltre alla generale che dona al leader l’iconica maglia gialla, ecco che vi sono altre classifiche del Tour de France che dobbiamo tenere a mente. In primis quella a punti, oggi particolarmente sotto ai riflettori data la natura della frazione: qui troviamo in maglia verde il solito Peter Sagan, che con 83 punti pure deve condividere il primo gradino (ma non la casacca) con l’irlandese Sam Bennett. Tra gli scalatori (che oggi di fatto si concederanno una tappa di riposo (solo due Gran premi della montagna previsti tra Gap e Privas ma entrambi di quarta categoria), troviamo ancora fermo al primo posto con la maglia a pois rossi il francese dell’Ag2r La Mondiale Benoit Consnefroy, con 21 punti, seguito da Gogl e Roglic, rispettivamente a 12 e 10 punti. Ultima ma non certo per importanza, classifica del Tour de France 2020 è quella riservata ai giovani che prendono parte alla corsa. Qui il leader vestito di bianco è il ciclista sloveno della Uae Team Emirates Tadej Pogacar, con il crono complessivo di 18h07’21”, che registra un vantaggio di 6 secondo da Egan Bernal.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE: MAGLIA GIALLA DOPO LA 4^ TAPPA

1. Julian Alaphilippe (Fra) 18h07’04″

2. Adam Yates (Gbr) + 4″

3. Primoz Roglic (Slo) + 7″

4. Tadej Pogacar (Slo) + 11″

5. Guillaume Martin (Fra) + 13″

6. Egan Bernal (Col) + 17″

7. Tom Dumoulin (Ned) s.t.

8. Esteban Chaves (Col) s.t.

9. Nairo Quintana (Col) s.t.

10. Miguel Angel Lopez (Col) s.t.



