Classifica Tour de France 2020/ Roglic in maglia gialla: Pogacar sempre a +57″

Alla vigilia della penultima tappa del Tour de France 2020, la crono scalata de La Planche des Belles Filles prevista oggi sabato 19 settembre, ecco che nulla è cambiato nella prima graduatoria della corsa francese. Mentre il traguardo finale di Parigi si fa sempre più vicino, ecco in testa alla classifica del Tour de France 2020 troviamo anche oggi con la maglia gialla Primoz Roglic, che pure conta ora il crono complessivo di 85H29’41”. Per lo sloveno, atteso protagonista della 20^ tappa, sono ancora 57 secondi di vantaggio sul connazionale e alfiere della UAE Team Emirates Tadej Pogacar, ma soprattutto è un gap ancor più importante sugli altri rivali: in graduatoria infatti troviamo Miguel Angel Lopez terzo ma a un minuto e 17 di ritardo dalla maglia gialla, mentre sono tre minuti abbondanti da Richie Porte, certo l’insidia maggiore nella crono scalata di quest’oggi. Proseguendo nella classifica del Tour de France 2020, ecco che nella top five troviamo anche Mikel Landa, pure a tre minuti e 28” da Roglic, mentre di fila chiudono la lista dei primi dieci Enric Mas, Adam Yates, Rigoberto Uran, Tom Dumoulin e Alejandro Valverde, con il ciclista della Movistar a + 12’12” dalla maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Andando poi a controllare anche le altre graduatorie che animano questa eccezionale edizione del Tour de France 2020, vediamo che alla vigilia della 20^ tappa odierna, da Lure a La Panche des Belles Filles, è leader indiscusso nella classifica a punti e dunque con la maglia verde addosso Sam Bennett: l’irlandese, con 319 punti da parte non è ancora matematicamente sicuro di portarla fino a Parigi ma certo l’ottimismo è grande. Per la classifica del Tour de France 2020 dedicata agli scalatori ecco che spicca con la maglia a pois Richard Carapaz, che pure vanta appena due punti in più di Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates comunque non ha di che dispiacersi: rimane sua anche alla vigilia della 20^ tappa la maglia bianca da leader della classifica giovani, dove pure registra un gap di 3 minuti e 22 secondi dal primo rivale, lo spagnolo Enric Mas.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 19^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 83h29’41″

2. Tadej Pogacar (Slo) + 57″

3. Miguel Angel Lopez (Col) + 1’27”

4. Richie Porte (Aus) + 3’06”

5. Mikel Landa (Spa) + 3’28”

6. Enric Mas (Spa) + 4’19”

7. Adam Yates (Gbr) + 5’55”

8. Rigoberto Uran (Col) + 6’05”

9. Tom Dumoulin (Ola) + 7’24”

10. Alejandro Valverde (Spa) + 12’12”



