Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 16^ tappa: un assaggio di Alpi

Dopo il giorno di riposo, riparte la diretta Tour de France 2020 con la sedicesima tappa La Tour du Pin-Villard de Lans di 164 km, la prima di tre frazioni alpine delle quali tuttavia sulla carta solo quella di domani appare come un vero e proprio tappone. Oggi dunque il Tour de France 2020 propone quello che potremmo definire un “assaggio” delle Alpi, una frazione comunque impegnativa con i suoi cinque Gran Premi della Montagna ma nella quale non sarà facile creare differenze fra i big, come abbiamo visto sul ben più arduo Grand Colombier domenica, che ha bocciato in modo clamoroso Nairo Quintana e soprattutto Egan Bernal, ma dove attacchi non ce ne sono stati per il “semplice” motivo che la forza della Jumbo-Visma ha impedito ogni azione. Paradossalmente oggi potrebbe dunque essere una giornata più interessante: un attacco frontale a Primoz Roglic è difficile, serve inventarsi qualcosa magari in tappe come quella di oggi, più simile a quelle che abbiamo vissuto sui Pirenei che a tapponi come quello di domenica oppure quello che la Grande Boucle vivrà domani. Potrà dunque succedere qualcosa di significativo oppure la Jumbo controllerà tutto e sarà “solo” una tappa per le fughe da lontano?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (16^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la sedicesima tappa La Tour du Pin-Villard de Lans sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 16^ TAPPA

Ne abbiamo già ampiamente accennato in questa presentazione della diretta Tour de France 2020, ma adesso è giunto il momento di scoprire nel dettaglio che cosa ci offrirà il percorso della sedicesima tappa La Tour du Pin-Villard de Lans. La partenza avrà luogo alle ore 13.20, considerando il chilometraggio non eccessivo (164 km), così come la durezza delle salite, di conseguenza la media oraria dovrebbe essere discreta. Quasi subito ci sarà il primo Gpm di giornata, ma sarà un quarta categoria sulla Côte de Virieu al km 12,5, poi proseguiranno i saliscendi verso lo sprint intermedio collocato in località Saint Joseph de Rivière al km 44,5. Seguirà il Col de Porte, una salita di 7,4 km al 6,8% di pendenza media, Gpm di seconda categoria al km 66,5, un altro Gpm di seconda categoria sarà la Côte de Revel (6 km di salita all’8%) al km 94,5. Di pianura dunque ce ne sarà pochissima, ma sarà anche difficile fare selezione in salita. La bagarre potrebbe accendersi dunque sulla Montée de Saint Nizier du Moucherotte, salita di ben 11,1 km anche se al 6,5% di pendenza media. Ascesa dunque lunga, piuttosto vicina al traguardo (Gpm al km 143,5) e Point Bonus che metterà in palio 8, 5 e 2 secondi di abbuono ai primi tre corridori in vetta. Dopo lo scollinamento, di fatto non ci sarà discesa ma un lungo falsopiano fino a 2,2 km dall’arrivo di Villard de Lans: da qui si tornerà a salire con pendenza media al 6,5% fino al traguardo, tecnicamente dunque arrivo in salita, ma Gpm appena di terza categoria.



