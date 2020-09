Classifica Tour de France 2020/ Roglic maglia gialla: è duello per quella bianca

Alla vigilia della 11^ tappa, in programma oggi mercoledì 9 settembre 2020 è certo bene esaminare da vicino anche la classifica del Tour de France 2020, dove ancora una volta troviamo Primoz Roglic come titolare della maglia gialla da leader. Di fatto ben poco è occorso dopo il giorno di riposo concesso al termine delle prime tappe di vera montagna. Anzi nella frazione di ieri, dedicata ai velocisti, i big hanno mantenuto inalterato il loro distacchi nelle prime caselle della prima graduatoria della corsa ciclistica e pure oggi, nella 11^ tappa da Chatelaillon Plage a Poitiers, ben poco potrebbe accadere di nuovo. Dopo tutto la frazione di oggi appare ancora una volta terreno fertile per le ruote veloci e parecchi giganti della corsa potrebbero approfittare per riposare ancora un poco le gambe, in vista di una seconda settimana di corsa veramente impegnativa. Chiaramente solo la strada ci darà l’ultimo verdetto: nel frattempo nella classifica del Tour de France 2020 è ben ricordare che alle spalle della maglia gialla Primoz Roglic, resiste a 21 secondi di distacco Egan Bernal, mentre il podio è completato dal francese Guillaume Martin con un gap di 28 secondi. Di fila nella top ten troviamo poi Bardet, Quintana, Uran, Pogacar, Adam Yates, Miguel Angel Lopez, e Mikel Landa, con lo spagnolo della Bahrain McLaren un minuto e 42 di ritardo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE: LE ALTRE GRADUATORIE

Ma veniamo anche alle altre graduatorie del Tour de France 2020 e alle altre casacche che spiccheranno nel mucchio anche alla partenza di questa emozionante 11^ tappa. Ecco che allora troviamo come nuovo leader della classifica a punti Sam Bennett: l’irlandese, vincendo la frazione di ieri ha così strappato la maglia verde a Peter Sagan, e ora vanta 196 punti e un vantaggio di 21 lunghezze proprio sul ciclista della Bora hansgrohe. Non è invece mutata di una virgola la classifica per il Tour de France per gli scalatori: e neppure oggi, data la conformazione della frazione, sono attese grandi novità. Sarà dunque una tappa abbastanza tranquilla per il leader vestito con la maglia a pois Benoit Cosnefroy, che chiaramente dovrà comunque fare molta attenzione alla cadute, ultimamente molto frequenti. Ultima ma non per importanza la graduatoria riservata ai giovani e che ora vede ancora in lotta per l’iconica maglia bianca Egan Bernal e Tadej Pogacar: qui il colombiano è per ora leader, ma ha un gap di appena 23 secondi dall’alfiere della UAE Team Emirates.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 10^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 42h15’44″

2. Egan Bernal (Col) (Slo) + 21″

3. Guillaume Martin (Fra) + 28″

4. Romain Bardet (Fra) + 30″

5. Nairo Quintana (Col) + 32″

6. Rigoberto Uran (Col) s.t.

7. Tadej Pogacar (Slo) + 44″

8. Adam Yates (Gbr) + 1’02”

9. Miguel Angel Lopez (Col) + 1’15”

10. Mikel Landa (Spa) + 1’42”



