Classifica Tour de France 2020/ Roglic maglia gialla ma oggi… (13^ tappa)

La classifica Tour de France 2020 non cambia da domenica, quando nell’ultima giornata sui Pirenei la maglia gialla è finita sulle spalle di Primoz Roglic, lo sloveno capitano della Jumbo-Visma che è uno dei principali favoriti per la conquista della classifica generale del Tour de France 2020 domenica 20 settembre a Parigi. Ieri è stata una frazione emozionante che ha esaltato le caratteristiche di un talento emergente come lo svizzero Marc Hirschi, ma la giornata sul Massiccio Centrale che potrebbe lasciare il segno sull’economia generale della Grande Boucle è quella di oggi: nella 13^ tappa ci attende infatti il terzo arrivo in salita e il dislivello massimo fra tutte le tappe del Tour de France 2020, per cui oggi gli uomini più attesi saranno proprio i big. In copertina Roglic e quelli che dovrebbero essere i suoi principali rivali, cioè il detentore colombiano Egan Bernal (che è secondo a 21″ dalla maglia gialla) e l’altro sloveno Tadej Pogacar, settimo a 44″ ma solo per colpa del tempo perso venerdì scorso nella tappa “dei ventagli”. Loro sono i tre uomini più attesi, ma naturalmente la frazione di oggi potrà dirci di più anche sul valore di tutti coloro che occupano le posizioni di spicco, dai francesi Guillaume Martin e Romain Bardet agli altri colombiani Nairo Quintana e Rigoberto Uran: da oggi tutti dovranno fare sul serio.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

In attesa di una giornata così importante per la classifica Tour de France 2020, facciamo adesso il punto su tutte le graduatorie della Grande Boucle. Oggi di certo non sarà la giornata ideale per coloro che puntano alla classifica a punti: dalla maglia verde Sam Bennett in giù, in tappe come quella odierna i velocisti devono puntare innanzitutto a rimanere entro il tempo massimo e torneranno più avanti a riproporci la loro battaglia. Oggi invece sarà un giorno decisamente importante per la classifica Gpm, perché saranno ben sette i Gran Premi della Montagna: sarà a rischio la maglia a pois del francese Benoit Cosnefroy, che ha tra gli inseguitori più pericolosi proprio Marc Hirschi, un talento che dopo il capolavoro di ieri può certamente sognare in grande. Infine, la lotta fra i big porterà oggi in primo piano certamente anche la battaglia per la classifica dei giovani (e non solo) fra la maglia bianca Egan Bernal e Tadej Pogacar, ai quali però essere il migliore fra gli Under 25 del Tour de France 2020 non può bastare…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 12^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 51h26’43″

2. Egan Bernal (Col) + 21″

3. Guillaume Martin (Fra) + 28″

4. Romain Bardet (Fra) + 30″

5. Nairo Quintana (Col) + 32″

6. Rigoberto Uran (Col) s.t.

7. Tadej Pogacar (Slo) + 44″

8. Adam Yates (Gbr) + 1’02”

9. Miguel Angel Lopez (Col) + 1’15”

10. Mikel Landa (Spa) + 1’42”



