Classifica Tour de France 2020/ Roglic maglia gialla, oggi importante 15^ tappa

La classifica Tour de France 2020 vede sempre Primoz Roglic in maglia gialla e ieri è rimasta immutata per quanto riguarda le prime posizioni della graduatoria generale, nonostante non siano mancate le schermaglie nella frazione vinta infine dal danese Soren Kragh Andersen. Tutto dunque è rimasto fermo ai verdetti maturati venerdì sul Puy Mary, che ha dato una energica scossa alla classifica generale del Tour de France 2020, per la quale oggi sarà un’altra delle tappe più attese. Si arriverà infatti in cima al Grand Colombier, una salita lunga e impegnativa, che sulla carta potrebbe essere più adatta ad Egan Bernal piuttosto che a Roglic, di conseguenza tutti si attendono un segnale di riscatto da parte del colombiano della Ineos Grenadiers, che al momento accusa un passivo di 59″ dallo sloveno della Jumbo-Visma. In mezzo ai due naturalmente c’è Tadej Pogacar, che nelle prime due settimane di questo Tour de France 2020 è andato forte ovunque ed è dunque un pericolo molto insidioso per il suo connazionale Roglic. Ricordiamo però che ci sono ben otto corridori ancora racchiusi in meno di due minuti: si parla sempre di Roglic, Pogacar e Bernal, ma sono in tanti a poter ancora sognare in grande.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Nella nostra panoramica sulla classifica Tour de France 2020, diamo naturalmente uno sguardo anche alle altre graduatorie di spicco dell’edizione numero 107 della Grande Boucle. Per quanto riguarda la classifica a punti, continua ad indossare la maglia verde l’irlandese Sam Bennett della Deceuninck-Quick Step, il quale comincia davvero a cullare il sogno di interrompere l’egemonia di Peter Sagan nella graduatoria che da molti anni è predominio pressoché totale dello slovacco. Molto più incerte sono le gerarchie della classifica Gpm, nella quale veste ormai da molti giorni la maglia a pois il francese Benoit Cosnefroy, il cui primato potrebbe tuttavia essere a rischio in una giornata di grande montagna, che naturalmente assegnerà moltissimi punti per questa graduatoria sempre affascinante. Infine c’è naturalmente la classifica dei giovani, che da venerdì vede in maglia bianca Tadej Pogacar, che scavalcando in classifica generale Egan Bernal gli ha soffiato anche il primato fra gli Under 25. Un motivo in più per darsi battaglia…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 14^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 61h03’00″

2. Tadej Pogacar (Slo) + 44″

3. Egan Bernal (Col) + 59″

4. Rigoberto Uran (Col) + 1’10”

5. Nairo Quintana (Col) + 1’12″

6. Miguel Angel Lopez (Col) + 1’31”

7. Adam Yates (Gbr) + 1’42”

8. Mikel Landa (Spa) + 1’55”

9. Richie Porte (Aus) + 2’06”

10. Enric Mas (Spa) + 2’54”



