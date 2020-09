Classifica Tour de France 2020/ Roglic maglia gialla verso la 12^ tappa

Ieri non ci sono state novità nella classifica Tour de France 2020: la tappa vinta in volata dall’australiano Caleb Ewan non ha portato alcun cambiamento nelle prime posizioni, guidate sempre dalla maglia gialla Primoz Roglic. Tra martedì e ieri dunque nulla è cambiato ai vertici della classifica generale del Tour de France 2020, le cui gerarchie sono per ora ancora quelle emerse al termine dello scorso weekend sui Pirenei, dunque con Roglic al primo posto con un vantaggio di 21″ sul suoi grande avversario Egan Bernal, il colombiano detentore della Grande Boucle che attende le grandi montagne per cercare di ribaltare i rapporti di forza nel confronto con lo sloveno della Jumbo-Visma. Terzo posto per Guillaume Martin a 28″, stanno per arrivare le tappe che ci diranno fino a dove potranno arrivare le ambizioni del rampante francese della Cofidis (e non solo le sue, naturalmente). Oggi avremo infatti una frazione di media montagna che potrebbe d’altronde essere dedicata alle fughe da lontano, mentre ci sarà certamente grande battaglia in occasione dell’arrivo in salita di domani, dove nessuno potrà più nascondersi.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Tour de France 2020, possiamo adesso dare uno sguardo anche alle altre graduatorie della Grande Boucle, cominciando da quella che ha catalizzato l’attenzione nelle scorse due giornate. Parliamo naturalmente della classifica a punti e di conseguenza della maglia verde, che è sempre più saldamente sulle spalle dell’irlandese Sam Bennett, anche a causa del declassamento di Peter Sagan, punito per una spallata ai danni di Wout Van Aert nella tiratissima volata di Poitiers. Dopo due giorni praticamente privi di salite, sta invece per tornare in primo piano la battaglia per la maglia a pois che premia il leader della classifica Gpm: al momento è ancora al comando il francese Benoit Cosnefroy della Ag2R La Mondiale, ma certamente per quanto riguarda i Gran Premi della Montagna possiamo dire che il meglio deve ancora venire. Lo stesso discorso vale anche per la classifica dei giovani, dove resta sempre in maglia bianca Egan Bernal davanti a Tadej Pogacar: sulle grandi salite che ancora ci attendono al Tour de France 2020 il loro duello si infiammerà, naturalmente non solo per la prima posizione fra gli Under 25…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 11^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 46h15’24″

2. Egan Bernal (Col) + 21″

3. Guillaume Martin (Fra) + 28″

4. Romain Bardet (Fra) + 30″

5. Nairo Quintana (Col) + 32″

6. Rigoberto Uran (Col) s.t.

7. Tadej Pogacar (Slo) + 44″

8. Adam Yates (Gbr) + 1’02”

9. Miguel Angel Lopez (Col) + 1’15”

10. Mikel Landa (Spa) + 1’42”



