Classifica Tour de France 2022/ Maglia gialla Vingegaard: ormai è fatta (19^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: VINGEGAARD ASPETTA PARIGI

Jonas Vingegaard comanda nella classifica del Tour de France 2022, Jonas Vingegaard ha vinto la Grande Boucle: ormai non ci sono più dubbi, dopo due anni Tadej Pogacar abdica e si sfila in maniera definitiva la maglia gialla. Salvo clamorosi colpi di scena (che potrebbero sempre accadere) Vingegaard dovrà aspettare che domenica si arrivi a Parigi per festeggiare ufficialmente: è stata straordinaria la prova di forza nella 18^ tappa, quando ancora una volta ha resistito agli assalti di Pogacar e poi negli ultimi 5 chilometri l’ha lasciato sul posto, andando a vincere la tappa.

Aiutato da Sepp Kuss, certo, ma comunque facendo vedere di avere grande gamba e non pagare timori reverenziali: se dunque mercoledì Pogacar aveva vinto la tappa ma preso solo 4 secondi di abbuono, questa volta Vingegaard ha staccato lo sloveno di oltre un minuto e adesso il suo vantaggio è di 3’26’’. Restano una tappa per velocisti, la crono (piatta) e la passerella sugli Champs Elysées: dubbi fugati, Vingegaard è il padrone della classifica del Tour de France 2022 e lo sarà anche domenica, potendo finalmente festeggiare la vittoria nella Grande Boucle.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE POSIZIONI

Le altre posizioni nella classifica del Tour de France 2022 sono cambiate in maniera relativa, dopo una 18^ tappa che è stata molto emozionante. Tutti i rivali di Vingegaard e Pogacar hanno perso ulteriore terreno dalla maglia gialla e dallo sloveno, Geraint Thomas ha conservato il podio virtuale pagando ora un ritardo di 8 minuti netti, ma soprattutto il suo vantaggio di 3’05’’ su David Gaudu, bravissimo ieri e tornato al quarto posto in classifica, ci dice che anche il britannico dovrebbe aver blindato la Top 3.

Detto di Gaudu, a scalare una posizione nella classifica del Tour de France 2022 è stato Nairo Quintana; il colombiano se non altro è rimasto davanti (per soli 18 secondi) al sudafricano Louis Meintjens, mentre molto bravo Aleksandr Vlasov a mantenersi in settima piazza. Romain Bardet ci ha provato ma ha perso terreno; nei primi 10 della classifica del Tour de France 2022 è entrato il kazako Aleksej Lutsenko che ha messo fuori Enric Mas, decima posizione ora occupata da Adam Yates che però è andato ancora in crisi.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: 19^ TAPPA

1. Jonas Vingegaard (DEN) 71h53’34’’

2. Tadej Pogacar (SLO) +3’26’’

3. Geraint Thomas (GBR) +8’00’’

4. David Gaudu (FRA) +11’05’’

5. Nairo Quintana (COL) +13’25’’

6. Louis Meintjes (RSA) +13’43’’

7. Aleksandr Vlasov (RUS) +14’10’’

8. Romain Bardet (FRA) +16’11’’

9. Aleksej Lutsenko (KAZ) +20’09’’

10. Adam Yates (GBR) +20’17’’











