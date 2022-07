Classifica Tour de France 2022/ Vingegaard maglia gialla, il danese regge (17^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: VINGEGAARD ANCORA MAGLIA GIALLA

La classifica del Tour de France 2022 parla ancora danese: Jonas Vingegaard ha conservato la maglia gialla anche dopo la 16^ tappa, una durissima Carcassonne-Foix che, vinta da Hugo Houle, ha visto un Tadej Pogacar encomiabile nel portare continui attacchi in salita al rivale. Vingegaard ha tenuto botta, non andando mai in affanno: ancora una volta lo sloveno ci ha provato, sta disputando un Tour de France 2022 all’attacco ogni qual volta la strada abbia un’ascesa ma Vingegaard c’è, ha risposto presente e alla fine il distacco al traguardo tra i due è rimasto immutato.

Questo significa che all’inizio della 17^ tappa Vingegaard comanda ancora la classifica del Tour de France 2022, e la maglia gialla ha un vantaggio di 2’22’’ su un Pogacar che non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca; alle spalle di questi due campioni ha tenuto botta in maniera egregia Geraint Thomas, che infatti resta quarto, ma anche Nairo Quinta e David Gaudu che hanno recuperato due posizioni in classifica. Il motivo è presto detto: a perdere terreno sono stati l’idolo di casa Romain Bardet e Adam Yates, entrambi rimasti nella Top Ten ma ora decisamente più indietro rispetto a quanto lo fossero alla partenza di martedì.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE POSIZIONI

La classifica del Tour de France 2022 potrebbe ulteriormente cambiare per quanto riguarda le prime posizioni: la 17^ tappa è se vogliamo ancora più dura di quella di ieri, se infatti martedì avevamo avuto un finale elettrizzante qui le salite cominceranno praticamente subito, e almeno tre sono davvero toste. Ci aspettiamo insomma che Tadej Pogacar attacchi di nuovo, o magari lo farà – in determinate condizioni – lo stesso Vingegaard per mettere le cose in chiaro; ad ogni modo, nella classifica del Tour de France 2022 Geraint Thomas conserva il podio virtuale con 1’32’’ di margine su Quintana.

Alle spalle di questi due abbiamo già parlato di Gaudu; Adam Yates è invece scivolato al sesto posto, rimanendo davanti a Louis Meintjes che invece ha scavalcato Bardet. Il francese è addirittura nono: a passargli davanti è stato anche Aleksandr Vlasov, che tecnicamente sarebbe russo ma in questa edizione del Tour de France 2022 gareggia senza bandiera, per i motivi che conosciamo. A completare la Top Ten, nella classifica della maglia gialla, è Thomas Pidcock: il britannico dunque resiste nelle prime dieci posizioni, ma rispetto a ieri ha perso un po’ di terreno e adesso si trova a 10’11’’ da un Vingegaard che ogni giorno spera sempre di più.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Jonas Vingegaard (DEN) 64h28’09’’

2. Tadej Pogacar (SLO) +2’22’’

3. Geraint Thomas (GBR) +2’43’’

4. Nairo Quintana (COL) +4’15’’

5. David Gaudu (FRA) +4’24’’

6. Adam Yates (GBR) +5’28’’

7. Louis Meintjes (RSA) +5’46’’

8. Aleksandr Vlasov (RUS) +6’18’’

9. Romain Bardet (FRA) +6’37’’

10. Thomas Pidcock (GBR) +10’11’’











