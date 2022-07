Classifica Tour de France 2022/ Tadej Pogacar in maglia gialla (8^ tappa)

La classifica del Tour de France 2022 vede in maglia gialla lo sloveno Tadej Pogacar, il vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle, che sembra avviato a dominare anche quest’anno il Tour de France. Nella cronometro di Copenaghen è stato il migliore dei big che puntano alla classifica generale, stesso discorso per la tappa del pavé verso Arenberg, poi negli ultimi due giorni ha infilato una doppietta di vittorie consecutive, prima a Longwy in cima a uno strappo giovedì e poi ieri, in cima alla durissima salita di La Super Planche des Belles Filles. Per farla breve: Tadej Pogacar finora è stato il più forte e la sua maglia gialla è più che meritata.

Naturalmente però siamo solo a un terzo del cammino e quindi non è ancora tempo di verdetti per la classifica del Tour de France 2022. Il primo sfidante dovrebbe essere il danese Jonas Vingegaard, già secondo l’anno scorso e molto convincente ieri, quando fino a pochi metri dal traguardo sembrava potesse battere anche Pogacar. Così non è stato, ma 35” di ritardo sono naturalmente recuperabili quando mancano ancora sia le Alpi sia i Pirenei, più la cronometro conclusiva. Attenzione poi alla Ineos Grenadiers, che più di ogni altra squadra potrebbe giocare con più carte grazie a quattro uomini attualmente nella top 10: le due punte sono naturalmente Geraint Thomas e Adam Yates, attualmente terzo a 1’10” e quarto a 1’18” da Pogacar.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Ampliando i nostri orizzonti circa la classifica del Tour de France 2022, possiamo dare uno sguardo anche alle altre graduatorie della Grande Boucle. Troviamo in vetta alla classifica a punti e saldamente leader della maglia verde naturalmente Wout Van Aert, mattatore della prima settimana insieme a Tadej Pogacar, che ha 203 punti e già la bellezza di 63 lunghezze di vantaggio sul secondo classificato, che è Fabio Jakobsen. Festa per i danesi invece nella classifica GPM, perché in maglia a pois c’è ancora Magnus Cort Nielsen, super attaccante dei primi giorni e primo con 11 punti, anche se con la vittoria di ieri è arrivato a quota 10 Pogacar, che potrebbe puntare al tris gialla-pois-bianca come già negli scorsi due anni.

Infine, la classifica dei giovani del Tour de France 2022 ci consente di parlare ancora una volta proprio di Tadej Pogacar, lo sloveno della UAE Team Emirates che è naturalmente il dominatore anche tra gli Under 25. In seconda posizione fra i giovani c’è Tom Pidcock che indosserà oggi la maglia bianca perché naturalmente Pogacar è in maglia gialla, ma il giovane talento britannico non è (almeno per ora) uomo da grandi Giri e sicuramente si metterà a disposizione dei suoi capitani alla Ineos Grenadiers, mentre il terzo è Brandon McNulty, che di Pogacar è compagno di squadra e gregario…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Tadej Pogacar (Slo) in 24h43’14”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 35”

3. Geraint Thomas (Gor) a 1’10”

4. Adam Yates (Gbr) a 1’18”

5. David Gaudu (Fra) a 1’31”

6. Romain Barder (Fra) a 1’32”

7. Tom Pidcock (Gbr) a 1’35”

8. Neilson Powless (Usa) a 1’37”

9. Enric Mas (Spa) a 1’43”

10. Daniel Martinez (Col) a 1’55”











