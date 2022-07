Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 6^ tappa: finale insidioso

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA CON ARRIVO IN SALITA!

Oggi la diretta del Tour de France 2022 continua a riservarci emozioni con la sesta tappa Binche-Longwy di 219,9 km, notevole per il chilometraggio ma anche per la difficoltà del finale, che sarà caratterizzato da due GPM negli ultimi 15 km più l’arrivo di Longwy posto al termine di uno strappo non considerato GPM ma comunque insidioso. Sia chiaro: si tratterà di tre salitelle sempre molto brevi e solo una delle tre con pendenze significative, ma posta una dietro l’altra e così vicine al traguardo faranno certamente sentire i loro effetti per una sesta tappa del Tour de France 2022 da seguire con lavassimo attenzione oggi, giovedì 7 luglio.

Arriviamo dalla tappa di ieri verso Arenberg caratterizzata da ben undici settori in pavé, oggi potrebbe essere un’altra giornata da “maneggiare” con estrema attenzione e domani ci attenderà il primo vero e proprio arrivo in salita di questa Grande Boucle a La Super Planche des Belles Filles, dunque la prima settimana del Tour de France 2022 si sta già rivelando molto interessante, fermo restando che sono sempre i corridori a fare (o meno) lo spettacolo, come Wout Van Aert ha dimostrato in maniera meravigliosa martedì, con l’azione solitaria verso l’arrivo di Calais. Oggi terreno per regalare emozioni sicuramente ci sarà, adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella sesta tappa Binche-Longwy.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la sesta tappa Binche-Longwy sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 6^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione che possiamo ben definire stuzzicante e potenzialmente spettacolare. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna sesta tappa Binche-Longwy di 219,9 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Binche, appuntamento fissato alle ore 12.15 per il km 0 in considerazione del fatto che la tappa sarà particolarmente lunga. Da notare pure che Binche è in Belgio, per il Tour de France 2022 è il secondo sconfinamento dopo la Grand Depart in Danimarca, anche se stavolta solo per la partenza di una frazione che dopo circa 70 km entrerà di nuovo in territorio francese. Ci saranno un GPM di terza categoria al km 87,2 e lo sprint intermedio che sarà posto a Carignan al km 145,9, ma sicuramente sarà il finale a rendere esplosiva questa sesta tappa.

Il primo assaggio della diretta Tour de France 2022 sarà la Côte de Montigny-sur-Chiers, GPM di quarta categoria essendo una salita di 1,6 km al 4,4% medio, ma posto a 14,9 km dal traguardo aprirà il gran finale, che si infiammerà poi definitivamente sulla successiva Côte de Pulventeux, salita di appena 800 metri ma con pendenze assai cattive (12,3% medio) e soprattutto ad appena 5,3 dall’arrivo di Longwy, a sua volta posto in cima allo strappo della Côte des Religieuses, dal momento che gli ultimi 1600 metri della tappa avranno pendenza media pari al 5,8% e avrebbero meritato la qualifica di GPM rispetto a tante altre salitelle categorizzate nei giorni scorsi. Questo tuttavia è un dettaglio: conta il fatto che il finale di oggi sarà spettacolare, attenzione quindi a possibili novità anche nella classifica del Tour de France 2022…

