Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 7^ tappa: arrivo in salita

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: OGGI SI FA SUL SERIO!

La diretta del Tour de France 2022 vivrà grazie alla settima tappa Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles di 176,3 km oggi, venerdì 8 luglio, un momento sempre molto significativo, cioè il primo vero arrivo in salita. D’accordo, proprio ieri a Longwy c’è stato il traguardo in cima a uno strappo, tuttavia oggi la storia sarà differente, perché negli ultimi anni La Planche des Belles Filles è diventata una salita “classica” per il Tour de France, che ha esaltato anche Vincenzo Nibali e Fabio Aru oltre a Tadej Pogacar, che proprio su questa salita dei Vosgi conquistò la vittoria del Tour di due anni fa nella cronometro decisiva.

Diretta/ Tour de France 2022: Tadej Pogacar vince la 6^ tappa ed è maglia gialla!

Oggi insomma avremo le prime vere risposte sulle condizioni di forma di tutti i big del Tour de France 2022 in montagna: detto che non si tratta ancora di una salita del livello di Galibier o Alpe d’Huez (per fare qualche nome di ciò che ci attenderà settimana prossima), tuttavia è sicuramente molto attesa questa settima tappa, che proporrà come già nel 2019 anche un ultimo tratto sterrato, tanto che si parla appunto di La Super Planche des Belles Filles per segnalare appunto che si arriva un po’ più in alto e l’ultimo tratto è su fondo sterrato, per rendere ancora più affascinante ciò che ci attenderà oggi pomeriggio. Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella settima tappa Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles.

Diretta/ Tour de France 2022: Simon Clarke ha vinto la 5^ tappa, Pogacar guadagna!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la settima tappa Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Van Aert in testa, poi Lampaert e… (4^ tappa)

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 7^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione che possiamo ben definire stuzzicante e potenzialmente spettacolare. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna settima tappa Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles di 176,3 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Tomblaine, appuntamento fissato alle ore 13.15 per il km 0. Dobbiamo essere onesti e dire che per circa 100 km sarà praticamente tutta pianura, fino allo sprint intermedio di Gerardmer al km 101,2. Ci saranno poi un paio di GPM di terza categoria per iniziare a movimentare la tappa – Col de Grosse Pierre al km 107,7 e Col des Croix al km 136,1 -, ma naturalmente l’attesa sarà tutta per la salita finale.

Andiamo allora a ricordare che l’ascesa verso l’arrivo a La Super Planche des Belles Filles sarà un GPM di prima categoria caratterizzato da 7 km di salita all’8,7% di pendenza media, ma con numerosi tratti che andranno oltre la doppia cifra. Il dettaglio dell’arrivo a La Super Planche des Belles Filles è molto importante perché proprio l’ultimo chilometro è probabilmente il più impegnativo, con pendenza media che sfiora il 10% e con la punta di pendenza massima addirittura al 24%. Una salita certamente non troppo lunga ma esplosiva ci darà i primi responsi sulla forza in salita dei big del Tour de France 2022…

© RIPRODUZIONE RISERVATA