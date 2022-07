Classifica Tour de France 2022/ Tadej Pogacar sempre maglia gialla, 9^ tappa

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: POGACAR IN VETTA AL SICURO?

La classifica del Tour de France 2022 è sempre nel segno della maglia gialla Tadej Pogacar, il vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle che, almeno per il momento, anche quest’anno è l’uomo più forte al Tour de France. Migliore dei big che puntano alla classifica generale sia nella cronometro di Copenaghen sia nella tappa del pavé verso Arenberg, poi ecco la doppietta di vittorie consecutive a Longwy giovedì e in cima alla durissima salita di La Super Planche des Belles Filles venerdì, infine altri 4” di abbuono con il terzo posto di ieri a Losanna, tanto per allungare ulteriormente il suo vantaggio. Tadej Pogacar finora è stato il più forte e la sua maglia gialla è più che meritata.

Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai: all'attacco del Col des Mosses!

La classifica del Tour de France 2022 comunque concede ancora speranze agli inseguitori e già questo per loro è un passo avanti – l’anno scorso al termine dell’ottava tappa era davvero già di fatto chiuso tutto. Il danese Jonas Vingegaard ha sfiorato la vittoria venerdì e in salita sicuramente va molto forte, anche se ha già 39”. Chissà se Primoz Roglic lo aiuterà, di certo la Jumbo-Visma dovrà giocare di squadra e ancora di più la Ineos Grenadiers, che ha quattro uomini nella top 10 della classifica del Tour de France 2022 a partire da Geraint Thomas e Adam Yates, attualmente terzo a 1’14” e quarto a 1’22” da Pogacar.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia gialla: Tadej Pogacar guadagna 4"

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE GRADUATORIE

Il bello di avere i grandi campioni in gara può anche avere un rovescio della medaglia, la classifica del Tour de France 2022 lo dimostra anche analizzando le altre graduatorie della Grande Boucle. Troviamo ad esempio in vetta alla classifica a punti e saldamente leader della maglia verde naturalmente l’altro mattatore della corsa francese, cioè Wout Van Aert, vincitore anche ieri a Losanna, che ha 264 punti e già la bellezza di 115 lunghezze di vantaggio sul secondo classificato, che è Fabio Jakobsen. Praticamente, il belga della Jumbo-Visma ha già ipotecato la maglia verde finale, adatto naturalmente di arrivare a Parigi.

DIRETTA/ Tour de France 2022 streaming video Rai 2, 8^ tappa: Wout Van Aert trionfa!

La classifica dei giovani del Tour de France 2022 è un altro dominio: forse qualcuno può battere nella generale Tadej Pogacar, difficilmente però sarà un Under 25. In seconda posizione fra i giovani c’è Tom Pidcock che indosserà oggi la maglia bianca perché naturalmente Pogacar è in maglia gialla, ma non è uomo da grandi Giri e sicuramente si metterà a disposizione dei suoi capitani alla Ineos Grenadiers; terzo è Brandon McNulty, che di Pogacar è gregario, mentre il quarto è già a un quarto d’ora. Discorso diverso per la maglia a pois: il leader della classifica GPM è ancora il danese Magnus Cort Nielsen con 11 punti (tutti raccolti in Danimarca), poi incombe un certo Pogacar a quota 10, nel mirino ci sarà il tris come nelle scorse due edizioni?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Tadej Pogacar (Slo) in 28h56’16”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 39”

3. Geraint Thomas (Gor) a 1’14”

4. Adam Yates (Gbr) a 1’22”

5. David Gaudu (Fra) a 1’35”

6. Romain Barder (Fra) a 1’36”

7. Tom Pidcock (Gbr) a 1’39”

8. Neilson Powless (Usa) a 1’41”

9. Enric Mas (Spa) a 1’47”

10. Daniel Martinez (Col) a 1’59”











© RIPRODUZIONE RISERVATA