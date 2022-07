Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 8^ tappa: si va in Svizzera

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: OGGI TAPPA PIÙ TRANQUILLA!

La diretta del Tour de France 2022 oggi, sabato 9 luglio, ci proporrà l’ottava tappa Dole-Losanna di 186,3 km, un nuovo sconfinamento per la Grande Boucle che, dopo essere partita dalla Danimarca e avere toccato anche il Belgio, oggi arriverà in Svizzera. Siamo reduci da giornate molto significative: dal pavé di Arenberg mercoledì alla incredibile tappa con arrivo a Longwy giovedì fino naturalmente al primo vero arrivo in salita, ieri a La Super Planche des Belles Filles. Oggi potrebbe essere un giorno più tranquillo, ma attenzione perché pure a Losanna l’arrivo sarà in cima a una salitella.

Il paragone più diretto dal punto di vista tecnico potrebbe essere con l’arrivo di giovedì a Longwy, perché lo strappo nel finale sicuramente scatenerà ancora una volta la bagarre per il successo di tappa e magari anche per qualche cambiamento in classifica, anche se naturalmente le differenze dovrebbero essere ridotte. In ogni caso, anche oggi il Tour de France 2022 promette un arrivo intrigante, favorito anche dalla qualità dei partecipanti, perché naturalmente fenomeni quali Tadej Pogacar e Wout Van Aert saprebbero rendere emozionante pure un cavalcavia. Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella ottava tappa Dole-Losanna.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, l’ottava tappa Dole-Losanna sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 8^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione che meriterà ancora una volta grande attenzione, anche se nel complesso non durissima. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna ottava tappa Dole-Losanna di 186,3 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Dole, appuntamento fissato alle ore 13.20 per il km 0. I saliscendi cominceranno nella zona dello sprint intermedio, che oggi sarà collocato molto presto, cioè in località Montrond al km 46,9. Ci sarà terreno ideale per gli attaccanti da lontano, vallonato ma non troppo duro, con un GPM di quarta categoria e uno di terza prima di varcare il confine tra la Francia e la Svizzera.

Giunti in territorio elvetico, ci sarà ancora un GPM di quarta categoria ma anche una discesa piuttosto lunga per scendere dall’altopiano ove sorge anche il confine e avvicinarsi all’arrivo di Losanna, che sarà reso vivace dalla salita per arrivare al traguardo presso lo stadio Olimpico, valida anche come GPM di terza categoria. In numeri sarebbero 4,8 km di ascesa al 4,6% di pendenza media, attenzione però al tratto più duro, che sarà posto a meno di 2 chilometri dall’arrivo, con dato medio del 9,5% sui 1000 metri e punte di pendenza massima al 12% che saranno sicuramente ideali per vivere un gran finale.

