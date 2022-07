Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 16^ tappa: finale elettrizzante!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: FINALE FRIZZANTE!

Oggi al Tour de France 2022 vivremo una giornata frizzante: si entra nell’ultima settimana della Grande Boucle e la 16^ tappa è la Carcassonne-Foix, lunghezza 172,7 chilometri con inizio alle ore 12:40 e arrivo previsto poco dopo le 17:00 (ma chiaramente dipenderà dall’andatura). Martedì 19 luglio si torna dunque a pedalare nella diretta del Tour de France 2022, dopo il consueto turno di riposo: arriviamo dalla vittoria in volata di Jasper Philipsen, che ha regolato Wout Van Aert in una tappa che ha regalato molte più emozioni di quelle attese.

Due cadute, il ritiro di Steven Kruijswijk e la botta alla spalla subita dalla maglia gialla Jonas Vingegaard: è successo un po’ di tutto in quella che sarebbe dovuta essere una giornata tranquilla, e dunque per oggi sarà interessante vedere se la 16^ tappa del Tour de France 2022, che ci presenta un percorso tutto sommato interessante soprattutto nella sua parte finale, porterà sconvolgimenti a livello di classifica generale, perché da questo martedì 19 luglio inizia appunto la parte conclusiva della Grande Boucle e ci saranno giornate davvero intense con percorsi da selezione. Magari, a cominciare da adesso…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 16^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la sedicesima tappa Carcassonne-Foix sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 16^ TAPPA

Andiamo quindi a studiare il percorso della 16^ tappa al Tour de France 2022. Si parte da Carcassonne, dove era posizionato il traguardo domenica: la prima parte di gara sarà pianeggiante, qualche timido saliscendi ma tutto sommato niente di clamoroso anche se nei primi 37 chilometri ci saranno due GPM (quarta e terza categoria) e il traguardo volante di Lavelanet, al chilometro 67,8 e sul quale Wout Van Aert potrebbe consolidare la sua leadership e blindare la maglia verde.

Arrivati al chilometro 113 si comincerà a fare sul serio: da Vicdessos inizia infatti la salita al Port de Lers, GPM di prima categoria con ascesa di 11,4 chilometri al 7% di pendenza. Poi giù in discesa fino a Massat, e strada che torna a inerpicarsi verso il Mur de Péguère. Salita più breve (meno di 10 chilometri) ma con pendenza che arriva al 7,9%: su questo tratto di strada, e sulla conseguente discesa che porterà a Burret, potrebbe davvero esserci selezione per la classifica generale. Staremo a vedere come andranno le cose nella diretta del Tour de France 2022…

