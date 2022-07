Classifica Tour de France 2022/ Vingegaard maglia gialla, ma Pogacar c’è (13^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: ANCORA 9 TAPPE PER CONQUISTARE LA MAGLIA GIALLA!

Jonas Vingegaard resta in maglia gialla, la classifica del Tour de France 2022 dopo le Alpi promette un duello stellare tra il danese della Jumbo-Visma e Tadej Pogacar, ma attenzione anche a un “terzo incomodo” di lusso quale Geraint Thomas, uscito molto bene dalla tappa di ieri all’Alpe d’Huez. La salita mito del Tour de France a dire il vero ha fatto meno la differenza rispetto al Col du Granon, a causa anche di una tappa che mercoledì si era “incendiata” addirittura a 60 km dal traguardo e nella quale Pogacar ha sbagliato a rispondere a tutti gli attacchi della Jumbo-Visma, finendo troppo presto le energie e spianando la strada al trionfo di Vingegaard, d’altronde più che meritato per il danese.

La tappa di ieri era uno spartiacque fondamentale per Pogacar: Galibier, Croix de Fer e Alpe d’Huez, se la crisi fosse stata seria sarebbero stati guai per lo sloveno, che invece ha dimostrato di essere comunque in grande forma e per ben due volte ha attaccato, anche se non è riuscito a staccare Vingegaard. Sorridono in due: il danese perché ha conservato 2’22” di vantaggio nella classifica, ma pure lo sloveno che ora sa che il Tour de France 2022 non è finito per lui e ci sono ben nove tappe per cercare di riprendere la maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: NELLE POSIZIONI DI VERTICE

Parlavamo del terzo incomodo nella classifica del Tour de France 2022: si sta ritagliando un ruolo davvero interessante il veterano Geraint Thomas, che non ha lo scatto bruciante degli altri due ma va davvero forte, li ha sempre ripresi ieri e potrà mettere sul piatto l’esperienza e magari anche la cronometro del penultimo giorno, per salire almeno sul podio di Parigi e chissà su quale gradino, considerando che è terzo a 2’26” da Vingegaard e appena 4” da Pogacar, ma pure che Ineos Grenadiers ha ben tre uomini nelle prime otto posizioni della classifica generale del Tour de France 2022 dopo la dodicesima tappa.

Attenzione infatti al vincitore di ieri Tom Pidcock, che grazie alla meravigliosa impresa è adesso ottavo a 7’39” dalla maglia gialla Jonas Vingegaard. Scende dal podio virtuale invece il francese Romain Bardet, che ha comunque perso solamente 19” da Vingegaard, Pogacar e Thomas e di conseguenza adesso è quarto a 2’35”, quindi naturalmente in piena corsa per il podio finale o almeno per far divertire i francesi, anche se per lui la cronometro sarà un problema. Hanno perso più terreno invece ieri Adam Yates, Nairo Quintana e David Gaudu, che si allontanano dal podio. Oggi, almeno sulla carta, dovrebbe essere una giornata tranquilla, ma attenzione già a quanto potrebbe succedere sabato a Mende.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 46h28’46”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 2’22”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’26”

4. Romain Bardet (Fra) a 2’35”

5. Adam Yates (Gbr) a 3’44”

6. Nairo Quintana (Col) a 3’58”

7. David Gaudu (Fra) a 4’07”

8. Tom Pidcock (Gbr) a 7’39”

9. Enric Mas (Spa) a 9’32”

10. Aleksander Vlasov (Rus) a 10’06”











