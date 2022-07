Classifica Tour de France 2022/ Vingegaard maglia gialla, oggi Pogacar… (14^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: COME CAMBIERÀ DOPO LA TAPPA DI OGGI?

Jonas Vingegaard resta in maglia gialla, ieri come prevedibile la classifica del Tour de France 2022 non è cambiata e la situazione resta quella indicata dai tapponi alpini, anche se oggi la breve ma dura salita verso l’arrivo di Mende potrebbe portare qualche cambiamento. Per Tadej Pogacar e Geraint Thomas potrebbe essere un’occasione per provare a recuperare qualcosa, forse soprattutto per lo sloveno pensando alle caratteristiche dell’arrivo, ma attenzione perché naturalmente potrebbe anche essere Vingegaard ad allungare, se stesse meglio dei rivali sulla salita finale.

La crisi di mercoledì negli ultimi chilometri del Col du Granon determina per Pogacar la necessità di provare a recuperare se vorrà riconquistare la maglia gialla, oggi potrebbe essere la prima occasione anche se saranno naturalmente Pirenei e cronometro nella terza settimana gli snodi decisivi. Le premesse per un grande duello nella classifica del Tour de France 2022 sono eccellenti: Pogacar sull’Alpe d’Huez ha già dimostrato di avere messo alle spalle il momento più difficile, ma d’altronde finora Vingegaard è stato praticamente perfetto.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: NELLE POSIZIONI DI VERTICE

Restano quindi 2’22” tra il primo e il secondo nella classifica del Tour de France 2022, ma si sta ritagliando un ruolo davvero interessante anche il veterano Geraint Thomas, che non ha lo scatto bruciante degli altri due ma va davvero forte e potrà mettere sul piatto l’esperienza e magari anche la cronometro del penultimo giorno, per salire almeno sul podio di Parigi e chissà su quale gradino, considerando che è terzo a 2’26” da Vingegaard e appena 4” da Pogacar, ma pure che Ineos Grenadiers ha ben tre uomini nelle prime otto posizioni della classifica generale del Tour de France 2022.

Attenzione infatti al vincitore di giovedì Tom Pidcock e anche ad Adam Yates, Ineos è l’unica che potrebbe cercare un attacco “di squadra” alla Jumbo-Visma, anche se non sarà affatto facile, dal momento che lo squadrone olandese è davvero fortissimo. Attenzione poi chi non annulla da perdere e cerca di tramutare in realtà un sogno: ad esempio Romain Bardet, che adesso è quarto a 2’35”, quindi naturalmente in piena corsa per il podio finale o almeno per far divertire i francesi. Discorso simile per il suo connazionale David Gaudu e anche per il colombiano Nairo Quintana. Succederà qualcosa già a Mende?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 50h47’34”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 2’22”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’26”

4. Romain Bardet (Fra) a 2’35”

5. Adam Yates (Gbr) a 3’44”

6. Nairo Quintana (Col) a 3’58”

7. David Gaudu (Fra) a 4’07”

8. Tom Pidcock (Gbr) a 7’39”

9. Enric Mas (Spa) a 9’32”

10. Aleksander Vlasov (Rus) a 10’06”











