Classifica Tour de France 2022/ Vingegaard maglia gialla, ultima chance Pogacar

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: VINGEGAARD ALLA GIORNATA DECISIVA

La classifica del Tour de France si approccia alla 18^ tappa: altra giornata decisiva, la terza consecutiva con un percorso in salita e la seconda davvero terribile. Quella di ieri ci ha consegnato un Jonas Vingegaard capace di conservare la maglia gialla: non solo, il danese della Jumbo-Visma (che ha assorbito benissimo la botta alla spalla subita domenica) ha resistito agli assalti di un Tadej Pogacar al quale si può rimproverare poco, perché come già martedì ha nuovamente provato a lasciare indietro il grande rivale ma se lo è trascinato al traguardo.

Ottimo dunque Vingegaard, che alla fine ha perso soltanto i 4 secondi di abbuono – lo sloveno ha vinto la volata e la tappa: adesso Pogacar deve rimontare 2’18’’, di fatto lo stesso distacco dei giorni scorsi ma con una tappa in meno e le montagne che stanno per finire: oggi lo sloveno della UAE avrà un’altra bella occasione per far saltare il banco e vincere il quarto Tour de France consecutivo, ma chiaramente con un Vingegaard in questo stato di forma per lo sloveno diventerà realmente difficile fare qualcosa di concreto, perché avrà di fatto una giornata o poco più per recuperare un margine ampio.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE POSIZIONI

Le altre posizioni nella classifica del Tour de France 2022, quelle alle spalle di Vingegaard e Pogacar, sono comunque cambiate anche se non di molto. La notizia principale è sicuramente quella di un Romain Bardet che è rientrato nei primi 6 grazie a una tappa condotta in maniera aggressiva fin dalle prime salite, poi il fatto che tutti abbiano perso terreno dai primi due, il cui passo è stato francamente irraggiungibile per la concorrenza.

A pagare è stato in particolar modo un Adam Yates in difficoltà, ma anche Thomas Pidcock: due britannici in crisi, il secondo era decimo nella classifica del Tour de France 2022 ed è ora uscito dalla Top Ten, a vantaggio di Enric Mas che ci rientra ma ha la bellezza di 16’35’’ di ritardo da Vingegaard. Hanno ben resistito, almeno in termini di classifica e non certo rispetto ai primi due, Nairo Quintana e David Gaudu; con loro anche Louis Meintjens e Aleksandr Vlasov che continuano a disputare un Tour de France 2022 davvero positivo. Vedremo come cambieranno oggi le cose nella classifica della maglia gialla…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Jonas Vingegaard (DEN) 67h53’54’’

2. Tadej Pogacar (SLO) +2’18’’

3. Geraint Thomas (GBR) +4’56’’

4. Nairo Quintana (COL) +7’53’’

5. David Gaudu (FRA) +7’57’’

6. Romain Bardet (FRA) +9’21’’

7. Louis Meintjes (RSA) +9’24’

8. Aleksandr Vlasov (RUS) +9’56’’

9. Adam Yates (GBR) +14’33

10. Enric Mas (ESP) +16’35’’











