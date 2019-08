Classifica Vuelta 2019/ La magia rossa: Roche leader, ma Quintana è vicino (3^ tappa)

Con oggi lunedi 26 agosto 2019 siamo ormai entrati nel vivo della classica spagnola del ciclismo ed è tempo di vedere che ci riporta la Classifica della Vuelta 2019 alla vigilia della terza tappa. Dopo il primo banco di prova della cronometro a squadre ma soprattutto al termine della seconda frazione che si è svolta ieri e che è stata vinta da Nairo Quintana, infatti abbiamo ora un quadro più chiaro della graduatoria generale della corsa, ma anche delle altre classifiche che la caratterizzano, da quella a punti a quella degli scalatori. Ecco quindi che alla vigilia della partenza della terza tappa, la classifica della Vuelta vede in vetta con l’iconica maglia rossa addosso, Nicolas Roche, a cui è bastato un secondo posto nella tappa di ieri per salire in vetta, pur vantando il crono generale di 5h26’12”. Pure però il ciclista della Sunweb dovrà oggi guardarsi le spalle perchè ad appena 2 secondi si trova Nairo Quintana, in grande momento di forma: a podio poi c’è a soli otto secondi dalla maglia rossa anche Rigoberto Uran.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Oltre alla maglia rossa però vi è molto di più anche alla vigilia della terza tappa da Ibi Ciudad del Juguete a Alicante: ecco le altre graduatorie che caratterizzano la corsa spagnola. Classifica della Vuelta 2019 che dobbiamo infatti tener e ben d’occhio è quella a punti, che concede al suo leader la maglia verde: in questo senso ecco che spicca il nome di Nairo Quintana, che vanta ora ben 25 punti, ma ne ha solo 5 di vantaggio su Roche (già maglia rossa però). Altra graduatoria importante è quella riservata agli scalatori, corredata dalla maglia a pois. Per il momento la classifica vede in vetta Angel Madrazo Ruiz con 8 punti a suo vantaggio: va però ricordato che per ora abbiamo superato appena due Gpm di questa edizione della Vuelta e dovremo ancora attendere qualche tappa perché tale graduatoria si accenda. Ultima ma non certo per importanza la classifica che è riservata ai giovani partecipanti della Vuelta 2019. qui alla vigilia della 3?^ tappa vediamo che la maglia bianca da leader è sulle spalle di Miguel Angel Lopez, ma il ciclista dell’Astana ha ora appena 7 secondi di vantaggio sul primo rivale, ovvero il colombiano Sergio Andre Higuita Garcia.

CLASSIFICA VUELTA 2019

1 N Roche (Sunweb) 05H26′12”

2 N Quintana (Movustar) + 00H00′02”

3 R Uran (EF Education first) + 00H00′08”

4 M Nieve (Mitchelton Scott) + 00H00′22”

5 M Angel Lopez (Astana) + 00H00′33”

6 P Roglic (Jumbo Visma) + 00H00′36”

7 W Kelderman (Sunweb) + 00H00′38”

8 S Higuita Garcia (Ef Education First) + 00H00′40”

9 D Formolo (Bora Hansgrohe) + 00H00′46”

10 R Majka (Bora Hansgrohe) 41 + 00H00′46”



