Classifica Vuelta 2019/ Lopez in maglia rossa, Madrazo splendido a pois (6^ tappa)

Miguel Angel Lopez torna in maglia rossa: questo il verdetto sulla classifica Vuelta 2019 al termine della tappa di ieri, che ci ha proposto il primo arrivo in salita del Giro di Spagna. Dunque torna al comando della classifica generale della Vuelta 2019 colui che era primo già dopo la cronosquadre d’apertura, ma domenica aveva ceduto all’attacco in particolare di Nairo Quintana. Il colombiano della Astana ride, quello della Movistar molto meno perché ieri Quintana ha perso quasi un minuto da Lopez e adesso in casa Movistar si profila un dualismo con l’eterno Alejandro Valverde, che in quanto spagnolo e campione del Mondo in carica non potrà certo vivere la Vuelta 2019 semplicemente da spalla di Quintana. I quattro protagonisti più attesi sono compresi in meno di mezzo minuto: Lopez in maglia rossa, poi Primoz Roglic con 14” di ritardo, Quintana a 23” e Valverde a 28”. Oggi altre salite, sulla carta però meno impegnative, domani un nuovo arrivo in salita: già nella prima settimana ci si giocherà molto di questa Vuelta.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica della Vuelta 2019, è doveroso adesso spendere qualche parola in più su uno splendido Angel Madrazo, ieri protagonista assoluto della fuga che ha caratterizzato l’intera giornata. Lo spagnolo della Burgos BH è passato per primo su tutti e tre i Gpm previsti, compreso l’arrivo, di conseguenza la maglia a pois della classifica Gpm adesso è saldamente sua. Il primato resta comunque sempre in bilico alla Vuelta, se si pensa che oggi e domani ci sono altre due tappe ricche di salita, ma di certo la frazione di ieri resterà per sempre indimenticabile per Madrazo. Queste invece non sono giornate per i velocisti, ma almeno ieri Sam Bennett ha salvato il primo posto nella classifica a punti, di conseguenza anche oggi la maglia verde sarà sulle spalle del velocista irlandese della Bora-Hansgrohe. Infine ricordiamo che Miguel Angel Lopez è primo anche nella classifica dei giovani, ma naturalmente non può indossare la maglia bianca che sarà dunque portata dallo sloveno Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, nono nella generale a 1’49” da Lopez e secondo tra gli Under 25.

CLASSIFICA VUELTA 2019 DOPO LA 5^ TAPPA

1 Miguel Angel Lopez (Astana) in 18h55’21”

2 Primoz Roglic (Jumbo Visma) a 14”

3 Nairo Quintana (Movistar) a 23”

4 Alejandro Valverde (Movistar) a 28″

5 Nicolas Roche (Sunweb) a 57”

6 Rigoberto Uran (EF Education First) a 59”

7 Esteban Chaves (Mitchelton Scott) a 1’17”

8 Rafal Majka (Bora Hansgrohe) a 1’18”

9 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 1’49”

10 Wilco Kelderman (Sunweb) a 1’50”



