Classifica Vuelta 2019/ Roche in maglia rossa: attenzione alle prime vette (5^ tappa)

Alla vigilia della quinta tappa, prevista oggi mercoledi 28 agosto 2019, da L’Eliana all’Osservatorio Astrofisico de Javalambre, andiamo a vedere che ci dice la classifica della Vuelta 2019. Ecco infatti che qui troviamo sempre leader della prima graduatoria della classica spagnola l’irlandese Nicolas Roche, che nonostante l’insidioso arrivo tutti compatti nella frazione di ieri, è sempre in vetta e veste la maglia rossa, avendo ora il crono complessivo di 13H55’30”. Alle sue spalle e con appena due secondi da recuperare per ottenere la maglia rossa troviamo poi Nairo Quintana, che certo non dovrebbe fare fatica a salire nell’ascesa finale fino all’osservatorio. Terzo gradino del podio poi per il colombiano Rigoberto Uran, che pure ha solo 22 secondi di gap dalla maglia rossa di Roche. Con distacchi così intimi dovremo fare molta attenzione alla tappa di oggi: il traguardo in salita infatti potrebbe portare a parecchi ribaltoni.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Come è noto, vi sono altre classifiche che rendono unica questa Vuelta 2019: non è quindi solo la maglia rossa quella che viene messa in palio anche in questa 5^ tappa della classica spagnola. Ecco quindi che rimane ben importante la classifica della Vuelta 2019 a punti, che dona al suo leader la maglia verde: qui troviamo il ciclista della Bora Hansgrohe Sam Bennett che ora occupa la prima posizione con 45 punti. Graduatoria da tenere ben d’occhio, specie oggi, è quella riservata agli scalatori e qui alla vigilia della 5^ tappa il leader con la maglia a pois è lo spagnolo della Burgos BH Angel Madrazo Ruiz, protagonista nella tappa di domenica. Ultima ma non certo per importanza è la classifica della Vuelta 2019 che riguarda i giovani: qui con la maglia bianca in cima alla lista troviamo Miguel Angel Lopez dell’Astana, che vanta un crono complessivo di 13H56’03”.

CLASSIFICA VUELTA 2019 DOPO LA 4^ TAPPA

1 Nicolas Roche (Sunweb) in 13h55’30”

2 Nairo Quintana (Movistar) a 2”

3 Rigoberto Uran (EF Education First) a 8”

4 Mikel Nieve Iturralde (Mitchelton Scott) a 22”

5 Miguel Angel Lopez (Astana) a 33”

6 Primoz Roglic (Jumbo Visma) a 35”

7 Sergio Andres Higuita Garcia (EF Education First) a 37”

8 Wilco Kelderman (Sunweb) a 38”

9 Davide Formolo (Bora Hansgrohe) a 46”

10 Rafal Majka (Bora Hansgrohe) s.t.



© RIPRODUZIONE RISERVATA