Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario 5^ tappa

La diretta Vuelta 2019 vivrà oggi una giornata decisamente significativa. La quinta tappa L’Eliana-Javalambre di 170,7 km infatti terminerà con il primo arrivo in salita di questa Vuelta 2019, al termine dell’ascesa verso l’Osservatorio Astronomico di Javalambre. Si tratterà per di più di una salita vera, Gran Premio della Montagna di prima categoria: se consideriamo che già domenica ci sono stati colpi di scena a non finire in una frazione in teoria meno impegnativa di questa, ecco che oggi è lecito attendersi già indicazioni molto significative sugli uomini che hanno grandi obiettivi in questa Vuelta 2019. La diretta Vuelta 2019 dunque oggi entra definitivamente nel vivo: già finora qualcosa è successo, tra la cronosquadre d’apertura e la già citata tappa di domenica, ma se si considera che con oggi comincia un tris di arrivi in salita consecutivi, ecco che alla Vuelta 2019 già la prima settimana si annuncia fondamentale nell’economia complessiva della corsa. Da un punto di vista geografico, osserviamo che oggi la Vuelta uscirà dalla Comunità Valenciana, perché l’Osservatorio Astronomico di Javalambre si trova in Aragona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (5^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la quinta tappa L’Eliana-Javalambre avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi salienti di questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 5^ TAPPA L’ELIANA-JAVALAMBRE: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, naturalmente adesso si deve esaminare in maggiore dettaglio il percorso della quinta tappa L’Eliana-Javalambre, che come abbiamo detto ci proporrà il primo arrivo in salita della Vuelta 2019, al termine della salita verso l’Osservatorio Astronomico di Javalambre. La partenza avrà luogo da L’Eliana alle ore 12.51, quasi subito si comincerà a salire perché dopo pochi chilometri comincerà la salita del Puerto de Alcublas, con Gpm di seconda categoria collocato al km 31,7. Nulla di particolarmente impegnativo, ma una sorta di antipasto di una giornata ricchissima di saliscendi e soprattutto con una salita finale piuttosto impegnativa. Possiamo dunque segnalare ancora il secondo Gpm di giornata, l’Alto Fuente de Rubielos che sarà un terza categoria collocato al km 98,6, poi lo sprint intermedio collocato in località Manzanera al km 135, ma è doveroso concentrare la nostra attenzione sulla salita finale, che deciderà la tappa e darà anche le prime risposte importante sui big della Vuelta 2019. L’ascesa verso l’arrivo all’Osservatorio Astronomico di Javalambre sarà un Gpm di prima categoria, una salita molto interessante perché misura ben 11,1 km con pendenza media al 7,8%. Per di più, dopo i primi 3 km che saranno piuttosto facili, la pendenza sarà spesso in doppia cifra, con un tratto al 16% a metà salita. Sarà dunque un esame impegnativo, i big saranno già chiamati a venire allo scoperto.



