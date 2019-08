Classifica Vuelta 2019/ Lopez maglia rossa, equilibrio al vertice (8^ tappa)

Riserva grandi emozioni la classifica Vuelta 2019: dopo il duro arrivo di ieri a Mas de la Costa, troviamo di nuovo in maglia rossa il colombiano Miguel Angel Lopez, che sembra avere un rapporto di ‘amore e odio’ con questa maglia che prende e cede quasi ogni giorno. Tuttavia adesso le gerarchie cominciano ad essere molto chiare e la classifica generale della Vuelta 2019 ha già assunto un volto molto chiaro, dicendoci che ci sono quattro uomini che appaiono nettamente più forti, destinati dunque salvo imprevisti a giocarsi la vittoria finale e le posizioni sul podio di Madrid. Lopez infatti vede i suoi tre principali inseguitori racchiusi nello spazio di meno di mezzo minuto: in seconda posizione ecco Primoz Roglic, staccato di appena 6” dal capitano della Astana; segue la coppia della Movistar, con Alejandro Valverde salito al terzo posto a 16” grazie alla vittoria di ieri mentre Nairo Quintana chiude il quartetto con 27” di ritardo dal connazionale. Poi si apre un buco, perché al quinto posto troviamo Rafal Majka, staccato però di 1’58”. Appare anche l’Italia nella top 10 grazie a Fabio Aru, adesso proprio decimo a 3’36” da Lopez.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Detto della classifica della Vuelta 2019, si deve dare naturalmente uno sguardo anche alle altre tre graduatorie che caratterizzano il Giro di Spagna. La grande quantità di frazioni di montagna che abbiamo già vissuto comporta che gli sprinter sono stati scalzati anche dal vertice della classifica a punti: ecco dunque Nairo Quintana in maglia verde davanti a Primoz Roglic, anche se per i big naturalmente non è questa classifica la priorità. Il primo posto di Miguel Angel Lopez nella generale porta con sé come conseguenza inevitabile il fatto che il colombiano sia il leader anche della classifica dei giovani, anche se naturalmente Lopez non potrà sfoggiare in corsa la maglia bianca, che sarà dunque sulle spalle di un eccellente Tadej Pogacar, lo sloveno della UAE Team Emirates meritatamente secondo fra gli Under 25. Infine parliamo della classifica GPM, che ha sempre una grande importanza in una corsa ricca di salite come la Vuelta: la maglia a pois è sempre sulle spalle dello spagnolo Angel Madrazo, che però vede avvicinarsi il colombiano Sergio Henao e pure Valverde, che ieri si è preso il GPM collocato al traguardo.

CLASSIFICA VUELTA 2019 DOPO LA 7^ TAPPA

1 Miguel Angel Lopez (Astana) in 28h19’13”

2 Primoz Roglic (Jumbo Visma) a 6”

3 Alejandro Valverde (Movistar) a 16”

4 Nairo Quintana (Movistar) a 27”

5 Rafal Majka (Bora Hansgrohe) a 1’58”

6 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 2’36”

7 Esteban Chaves (Mitchelton Scott) a 2’52”

8 George Bennett (Jumbo Visma) a 3’34”

9 Wilco Kelderman (Sunweb) a 3’36”

10 Fabio Aru (UAE Team Emirates) s.t.



