Classifica Vuelta 2019/ Teuns in maglia rossa: occhio alle vette di oggi! (7^ tappa)

In vista della gran tappa di montagna da Onda a Mas de la Costa prevista oggi, è tempo di prendere in considerazione anche che sta accadendo nella Classifica della Vuelta 2019. Alla vigilia della frazione odierna, e anzi al traguardo della precedente di Ares de Maestrat abbiamo assistito a un cambio al vertice, il secondo di fila, visto che già alla quinta avevamo trovato in Miguel Angel Lopez la nuova maglia rossa. Oggi però l’iconica casacca da leader della classifica della Vuelta 2019 è sulle spalle dei ciclista della Bahrain Merida Dylan Teuns, che vanta il crono complessivo di 23H44’00”. Alle spalle del belga con ben 38 secondi di ritardo il primo rivale ovvero lo spagnolo Davide de la Cruz, mentre è scivolato al terzo gradino del podio con ben un minuto di ritardo Miguel Angel Lopez. Chiudono poi di fila la top ten della classifica della Vuelta 2019 che assegna la maglia rossa Roglic, Quintana. Gesink, Valverde, Esteban Chaves, Majka e Pogacar.

CLASSFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Come ben sappiamo però non è solo la classifica generale della magia rossa ad animare questa edizione della Vuelta: anzi proprio in vista della 7^ tappa odierna vi sono graduatorie da tenere ben d’occhio, in primis quella degli scalatori. Saranno infatti diversi il Gran Premi della montagna previsti e che metteranno in palio punti pesanti per la graduatoria, dove il leader a pois è Angel Madrazo, con 33 punti. Classifica della Vuelta 2019 a cui fare attenzione è certo quella a punti, che vede in vetta con la maglia verde Sam Bennett della Bora Hansgrohe, con 45 punti. Ultima ma non certo per importanza è la graduatoria della corsa spagnola riservata ai giovani: qui infatti il leader in bianco rimane Miguel Angel Lopez, che con il crono di 23H45’00” ha quasi due minuti di vantaggio sul primo rivale, Pogacar.

CLASSIFICA VUELTA 2019 PRIMA DELLA 7^ TAPPA

1 Dylan Teuns (Bahrain-Merida) in 23h44’00”

2 David de la Cruz (Ineos) a 38″

3 Miguel Angel Lopez (Astana) a 1’00”

4 Primoz Roglic (Jumbo Visma) a 1’14”

5 Nairo Quintana (Movistar) a 1’23”

6 Robert Gesink (Jumbo Visma) s.t.

7 Alejandro Valverde (Movistar) a 1’28”

8 Esteban Chaves (Mitchelton Scott) a 2’17”

9 Rafal Majka (Bora Hansgrohe) a 2’18”

10 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 2’47”



