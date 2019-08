Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario 6^ tappa

La diretta Vuelta 2019 vivrà oggi il suo secondo arrivo in salita consecutivo. La sesta tappa Mora de Rubielos-Ares del Maestrat di 198,9 km si annuncia dunque ancora una volta molto interessante nel contesto di questa Vuelta 2019 già pirotecnica nella prima settimana: dopo le emozioni di domenica e il primo arrivo in salita cui abbiamo assistito ieri, ecco che oggi si sale di nuovo e sarà così anche domani, per un totale di tre arrivi in salita consecutivi che sono senza dubbio un’anomalia nella prima settimana anche per una corsa come la Vuelta, da sempre molto favorevole agli scalatori. Va detto che la salita finale sarà meno dura rispetto a ieri, però ci sarà comunque modo di vivere una giornata molto interessante, con numerose salite e chilometraggio che sfiora i 200 km, dunque anche oggi le sorprese sono in agguato. Infine, possiamo osservare che la diretta Vuelta 2019 oggi ci riporterà sulle strade della Comunità Valenciana, dal momento che dall’Aragona si tornerà nella regione che era stata protagonista delle prime giornate di questo Giro di Spagna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (6^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la sesta tappa Mora de Rubielos-Ares del Maestrat avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi salienti di questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 6^ TAPPA MORA DE RUBIELOS-ARES DEL MAESTRAT: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, come di consueto adesso analizziamo con maggiore precisione il percorso della sesta tappa Mora de Rubielos-Ares del Maestrat, altra frazione decisamente significativa dal punto di vista altimetrico. La partenza avrà luogo da Mora de Rubielos alle ore 12.04, in considerazione anche del chilometraggio abbastanza impegnativo. Attenzione ai primi chilometri, perché l’inizio sarà caratterizzato da due Gran Premi della Montagna in meno di 40 km e se la corsa dovesse esplodere subito potrebbe succedere di tutto. Sarà dunque importante capire che cosa potrà succedere sul Puerto de Nogueruelas (km 21, seconda categoria) e subito dopo sul Puerto de Linares (km 36,5, terza categoria), salite non durissime ma che sommate fanno un totale di 16,7 km e che potrebbero far scatenare subito la bagarre. A seguire inizierà una lunghissima fase di saliscendi senza quasi mai pianura ma pure senza salite significative per oltre 100 km, caratterizzati dallo sprint intermedio in località Catì (km 139). Si tornerà poi a fare sul serio nel finale, prima con il Puerto de Culla, Gpm di terza categoria al km 173,4, poi naturalmente con la salita finale verso l’arrivo di Ares del Maestrat. Si tratterà di un’ascesa di 7,9 km al 5% di pendenza media: un Gpm dunque non troppo difficile, catalogato di terza categoria, ma che ci regalerà comunque un finale insidioso, dove anche oggi ci potrebbe essere grande battaglia.



